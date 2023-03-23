Существует ли женская дружба

Исторически в нашем обществе сформировалось такое мнение, что единственное плечо, которое надежно – мужское, поэтому в стрессовой ситуации нужно ориентироваться на поиск твердой мужской руки. А женская дружба – понятие зыбкое и недолговременное, до первого мужчины, которого подруги непременно должны начать делить. Действительно ли это так и существует ли настоящая крепкая женская дружба, которая способна выдержать любые испытания? Об этом мы расспросили психологов и психотерапевтов.

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Чем женская дружба отличается от мужской?

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«Грустно, что в основном тему женской дружбы разглядывают через призму «предательства» или «подставы, – говорит психолог Ирина Пилькевич. – Откуда берутся подобные представления, крепнут и сопровождают нас в течение жизни? Боюсь, что я не буду в этом оригинальна, но это опыт, опыт и еще раз опыт. В раннем детстве люди дружат вне зависимости от гендерной принадлежности. Основной деятельностью является игра сама по себе и отношения не имеют ведущей роли. По мере взросления всё меняется и вот уже можно чётко заметить стайки отдельно мальчиков и отдельно девочек. Они общаются и учатся строить близкие дружеские отношения. В том числе и сознательно учатся конкурировать».

Причем дружить и конкурировать учатся как мальчики, так и девочки. Почему же именно женская дружба часто ставится под сомнение? Психологи считают, что «мужская» и «женская» дружбы основаны на разных вещах. Мужчины дружат, когда у них есть какое-то общее дело (бизнес, хобби, или они отлично научились взаимодействовать в чем-то другом). А женская дружба, как правило, живет в сфере чувств и эмоций. И чаще всего она строится по формуле «у нас есть общая проблема».

Вот что рассказала психолог Евгения Бурзунова: «Любой женщине, независимо от возраста, очень важно обсуждать сложности и перипетии своей жизни, даже если она знает, как их решить. Основная задача такого взаимодействия – поделиться эмоциональными переживаниями, а не поиск решения или получение совета (это тоже важно, но вторично)».

По словам психолога, женская психика устроена таким образом, что она продуцирует большое количество эмоций, и максимально полно «прожить» эти эмоции женщина может только поделившись ими с кем-то: с соседкой, сестрой, мужем, психологом, священником и так далее. Если женщина лишена этой возможности, например, в силу идеи «держать себя в руках», то она рискует не только своим психическим здоровьем, но и собственными отношениями с мужчиной. Во-первых, недопрожитые, подавленные эмоции – как бомба замедленного действия – постепенно могут привести к депрессивному расстройству. Во-вторых, велик риск, что лишенная эмоционального общения с подругами женщина будет пытаться максимально «разгрузиться» в общении со своим мужчиной. Не зная о том, что мужская психика работает абсолютно по другому принципу, и нужно уметь «правильно» выражать эмоции в присутствии мужчины, женщина может поставить под угрозу свои с ним отношения. Раздражение мужа – самое частое следствие такой неосведомленности.

«Поэтому так важно иметь подруг, – ведь часто именно подруга может привнести в жизнь то, чего в ней не хватает: возможность открыто общаться, «жаловаться», поддержку в нужный момент, – говорит Евгения Бурзунова. – Это правильная, нормальная психогигиена для любой женщины, своеобразный дружеский симбиоз. Кстати, напомню, что «симбиоз» – это взаимовыгодное сосуществование, поэтому дружба не выживает там, где одна из сторон попросту использует другую».

Какими бывают отношения в женских тандемах

Впрочем, психологи считают, что вариантов женской дружбы, в которых успешно реализуется взаимная эмоциональная поддержка, может быть великое множество. При этом близость в паре может быть совсем разная. Вот только некоторые варианты (своими наблюдениями делится гешлальт-терапевт Кристина Лаврентьева):

Неразлучники: не помним, как и когда мы познакомились, это было ещё в детском саду, но будем дружить, пока смерть не разлучит нас. Дружба, основанная на взаимоподдержке, которой, например, нет или не было в семье в силу загруженности или эмоциональной недостаточности родителей. Бывает, что отношения строятся на взаимном дополнении, одна веселая и смелая, а другая тихоня, но очень хочет принять участие в том празднике жизни, который затевает первая.

Лучшая подруга – «мамочка» (конечно, в переносном смысле: подруга старше по возрасту и как бы занимает позицию патронессы по отношению к младшей подруге). Деловое приятельство, когда только партнерские взаимовыгодные отношения и ничего личного (они могут посещать светские рауты, путешествовать вместе, снабжать друг друга полезными связями, но, например, не знать, есть ли у подруги дети и сколько ей вообще лет, потому что это личное дело каждой или просто не интересно).

«Королева» и «фрейлина». Первая – это чаще всего красивая девушка, пользующаяся бешеной популярностью у мужчин. А вторая готова оставаться на вторых ролях, лишь бы быть одаренной любовью яркой подруги и вниманием мужчин, которые не смогли заинтересовать собой «королеву».

Боевые подруги: познакомились в старших классах или в институте, совместно прошли турпоходы, прожили и оплакали неудачную влюбленность и так далее.

Конструктивные и деструктивные отношения

Вне зависимости от сценария, по которому развивается дружба, отношения в парах могут быть конструктивными и деструктивными. Именно из деструктивных отношений и вырастает миф о том, что женской дружбы вовсе не бывает. «Если постараться не допускать в свою жизнь те типажи, которые нарушают ваши личностные границы, тайно или явно, то женская дружба, как и мужская, подчиняется одним и тем же закономерностям: мы общаемся с теми, кто нам близок по мировоззрению, кто принимает нас максимально полно и любит нас такими, какие мы есть. И мы отвечаем им взаимностью», – говорит клинический психолог Наталия Браницкая.

Что же отличает верную спутницу жизни от разрушающей вашу жизнь псевдоподруги? По словам психолога Татьяны Павленко, вы имеете отношения действительно с другом, если ваши отношения строятся по следующим принципам.

Взаимная бескорыстная работа. Вы помогаете друг другу только потому, что вам приятно это делать, не рассчитывая на благодарность или на помощь в будущем. Истинная дружба двух женщин – это взаимовыручка. Настоящая подруга никогда не заявит, что через помощь вам потерпела неудобства и трудности. Отсутствие сплетен в ваших отношениях. Если кто-то из общих знакомых нелестно отзывается о вас, подруга никогда не поддержит такие действия и запросто поставит обидчика на место. Близкая подруга никогда не будет рассказывать вам об этом эпизоде, «смаковать» подробности, наблюдая за вашей реакцией. У каждой из вас есть личные отношения с мужчинами. Многие, ссорясь с парнями или мужьями, бегут делиться этой проблемой с подругой, чтобы получить поддержку. Но хорошая подруга никогда не дает советы «бросай этого козла», без крайне серьезной на то причины. Также не стоит впускать к себе в жизнь женщину, которая преднамеренно хочет поссорить вас с вашим мужчиной. Наличие конструктивной критики в вашем общении. Важно не только слышать похвалу, но и умную осторожную критику, которая мотивирует к работе над собой. Ваши разговоры должны приносить вам развитие, а не деградацию ума.