10 причудливых хобби, которые украсят вашу жизнь

Будни в мегаполисе порой выматывают настолько, что многие москвичи встречают выходные с единственным желанием - из дома ни ногой. Но и здесь сплошная рутина.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Выход один - все-таки заставить себя освоить, например, новый вид спорта, научиться варить мыло или играть на "инопланетном" барабане. Возможно, мимолетное увлечение станет хобби вашей жизни.

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Предлагаем 10 вариантов того, чем в Москве можно заняться в свободные от работы дни.

1. Вы когда-нибудь рисовали на воде? Оказывается, это возможно. Считается, что техника эбру родилась несколько веков назад в Турции. Правда, подобное встречалось еще в Индии и Китае. Основа картины - спецраствор, на который кистью наносятся легкие краски, быстро всплывающие на поверхность. Затем все, что нафантазировали, переносите на лист бумаги и опускаете его в лоток. Художники называют эбру неплохой арт-терапией - помогает расслабиться и выбросить из головы мрачные мысли. Одно двухчасовое занятие в составе группы стоит 2500 рублей, индивидуальное минимум вдвое дороже. Рисованию на воде можно научиться и самому - в магазинах продаются наборы.

2. Почувствовать себя индейцем, постреляв из лука, предлагают в тирах. Пробное занятие обойдется в 1500 рублей, а необходимое снаряжение обычно за доплату дают напрокат. Так, например, вы можете освоить классический лук. Именно этот вид входит в программу Олимпийских игр. А еще прикольно пострелять из арбалета и устроить семейные соревнования.

3. В 2014 году, когда Россия столкнулась с санкциями, Олеся Шевчук не смогла найти в магазинах европейские сыры. Искала их через интернет, где на глаза попались статьи о домашнем сыроварении. Поняла, что это непросто, съездила на учебу в Италию и открыла на ВДНХ свою школу. Здесь есть и курсы, и мастер-классы выходного дня. За субботу вполне реально сварить два несложных вида сыра. Например, халуми и качотту. Первый особенно популярен в Ливане и на Кипре, его едят обжаренным до румяной корочки - на завтрак, с медом и теплым хлебом. Второй - итальянский, его делают из разного молока и часто с добавками (черным перцем, оливками, каперсами). Оба сыра отдают домой дозревать, потом можно угостить гостей - тех, кто поотважнее. Подобный мастер-класс стоит 8000 рублей.

4. Мыло с лавандой или ромашкой - состав может быть любым, хоть с хной, вы ведь его делаете сами. Занятий по мыловарению много. Уроки предлагают и профессиональные студии, и мастера-самоучки, решившие обучить ремеслу таких же новичков. Есть и онлайн-курсы, и "живые" мастер-классы - как групповые, так и индивидуальные. Одно занятие, которое обойдется в 4000 рублей, длится 4-6 часов с перерывом на кофе. Мыло, сваренное своими руками, можно забрать с собой. И делать с ним что хочешь.

5. Вышивка на коврах не требует больших финансовых затрат. По сути, нужна ковровая игла и пряжа. Главное здесь - терпение, свободное время и желание. Если все составляющие успеха имеются, можно смело браться за это дело. На душе приятнее, когда пледы, подушки и ковры в вашей квартире вышиты собственноручно. Начать все же стоит под руководством мастера - за одно занятие придется выложить от 3000 рублей.

6. Саберфайтинг - бои на световых мечах в стилистике "Звездных войн". Это не детская забава, а одна из дисциплин арт-фехтования, признанного видом спорта. Здесь, как в фигурном катании, важны не только техника исполнения, но и красивая программа с музыкой и костюмами. В столичной школе дети от 8 до 12 лет занимаются отдельно, а от 12 лет и старше - вместе со взрослыми. Верхней планки по возрасту нет. Для занятий достаточно сменной обуви и спортивной формы. Тренировочные мечи первое время выдаются, потом нужно покупать. Пробное занятие обойдется в 1300 рублей. Если понравится, можно за 4200 рублей взять абонемент на четыре занятия в месяц.

7. Приготовили фирменное блюдо, подали домашнюю настойку. Чем еще удивить гостей? Можно, к примеру, освоить карвинг - резьбу по овощам и фруктам. И вуаля - на праздничном столе дракон из дыни, ягодный букет или портреты ваших друзей на арбузе. Необычно? Этому вкусному хобби обучат за 3000 рублей. Некоторые мастера даже готовы выехать на дом со своими инструментами и продуктами. Но за километры за пределами МКАД придется заплатить сверху.

Такие "вкусные" шедевры можноделать, обучившись резьбе поовощам и фруктам.

8. Еще одно медитативное занятие - игра на ханге. Это относительно молодой инструмент, напоминающий летающую тарелку. Ударяя по нему руками, услышишь, как наружу вырываются "космические" и даже странные ритмы. Но многим нравится. Разовое занятие стоит 1200 рублей.

Игра на ханге - медитативное занятие. Один урок стоит 1200 рублей. Фото: Соцсети

9. Уроки гончарного искусства - отличный повод провести выходной вместе с семьей. Мастера покажут, как из глины сделать кувшин, кружку или тарелку - для себя или в подарок. Мастер-класс обойдется в 1000-2000 рублей.

10. В кузнице на "Флаконе" можно попробовать "закалить сталь", сделав своими руками полированное или черненое кольцо. Еще можно всего за час выковать маленький гвоздик с граненой шляпкой и клеймом. А для девушек есть отдельный мастер-класс, где научат делать кованые украшения из стали и меди. Стоимость занятий - от 2000 рублей.

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