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19 минут назад

4 «звоночка», что вы — жертва в отношениях

WomanHit.ru

Вычисляем домашнего абьюзера.

4 «звоночка», что вы — жертва в отношениях
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Эмоциональный абьюз определить гораздо сложнее, чем физический. Часто женщина попадает в такую опасную ловушку, что выбраться из нее уже не получается.

Мы посоветовались со специалистом и готовы рассказать, как понять, что ваши отношения затягивают вас в опасное болото.

Ваш партнер — газлайтер

Один из излюбленных приемов абьюзера является газлайтинг. Вы чувствуете, что человек поступает с вами несправедливо, пытаетесь высказать свои негативные эмоции, а в ответ получаете насмешку: «Да хватит придумывать! Тебе показалось». Стоит повторить это действие пару раз и женщина действительно начинает сомневаться, что с ней все в порядке. Этого и добивается ваш домашний тиран. Будьте внимательны к его поведению.

Мужчина требует отчета

«Ты где была?», «Кто это с тобой на фото?» — подобные вопросы с давлением никак нельзя назвать проявлением заботы. Многие женщины ошибочно принимают подобное поведение как комплимент, на самом же деле вас пытаются жестко контролировать. Стоит ли говорить, что о любви здесь не идет речи?

Со временем методы мужчины становятся жестче — он перестает спрашивать и просто запрещает. Не попадите в такую ловушку.

Мужчина манипулирует сексом

Не только женщины любят этот избитый способ манипуляции. Абьюзер прекрасно знает, что для женщины секс играет важную эмоциональную роль в отношениях, а потому пытается давить на эту больную точку. Он может просто отказываться от секса без видимой на то причины, а женщине в этот момент начинает казаться, что в отсутствии близости виновата она. И снова мы видим, как легко абьюзеру вызвать чувство вины, с помощью которого можно манипулировать своей домашней жертвой.

Вам жаль вашего абьюзера

Мало просто осознать, что вы стали жертвой в отношениях, важно понять, что вы хотите выйти из этого порочного круга. Однако нередко женщины начинают оправдывать мужчину, его недостойное поведение. Таким образом абьюз длится долгие годы, а женщина полностью разочаровывается в любви.

Психология,
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