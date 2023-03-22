Вычисляем домашнего абьюзера.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Эмоциональный абьюз определить гораздо сложнее, чем физический. Часто женщина попадает в такую опасную ловушку, что выбраться из нее уже не получается.

Мы посоветовались со специалистом и готовы рассказать, как понять, что ваши отношения затягивают вас в опасное болото.

Ваш партнер — газлайтер

Один из излюбленных приемов абьюзера является газлайтинг. Вы чувствуете, что человек поступает с вами несправедливо, пытаетесь высказать свои негативные эмоции, а в ответ получаете насмешку: «Да хватит придумывать! Тебе показалось». Стоит повторить это действие пару раз и женщина действительно начинает сомневаться, что с ней все в порядке. Этого и добивается ваш домашний тиран. Будьте внимательны к его поведению.

Мужчина требует отчета

«Ты где была?», «Кто это с тобой на фото?» — подобные вопросы с давлением никак нельзя назвать проявлением заботы. Многие женщины ошибочно принимают подобное поведение как комплимент, на самом же деле вас пытаются жестко контролировать. Стоит ли говорить, что о любви здесь не идет речи?

Со временем методы мужчины становятся жестче — он перестает спрашивать и просто запрещает. Не попадите в такую ловушку.

Мужчина манипулирует сексом

Не только женщины любят этот избитый способ манипуляции. Абьюзер прекрасно знает, что для женщины секс играет важную эмоциональную роль в отношениях, а потому пытается давить на эту больную точку. Он может просто отказываться от секса без видимой на то причины, а женщине в этот момент начинает казаться, что в отсутствии близости виновата она. И снова мы видим, как легко абьюзеру вызвать чувство вины, с помощью которого можно манипулировать своей домашней жертвой.

Вам жаль вашего абьюзера