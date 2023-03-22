Можно ли скрывать что-то от партнера: отвечает психолог

Уровень близости и открытости в общении в парах бывает разным. Кто-то обсуждает буквально все. А кому-то тяжело выстраивать коммуникацию даже при необходимости. Где же золотая середина? О чем партнеру лучше не говорить вовсе? Разбирался «Рамблер».
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Прежде чем ответить на эти вопросы, стоит понять, честны ли вы с собой, считает Юлия Морозова, член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Эксперт предлагает задать несколько вопросов себе:
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что я действительно чувствую сейчас по отношению к партнеру?
что хочу от этих отношений?
какая моя долгосрочная цель?
что будет максимально эффективно относительно моих целей?
Невозможно сказать, что что-то нужно или нельзя обсуждать с партнером – обсуждать можно все. И чем выше уровень честности перед собой и доверия в паре, тем больше тем, открытых для обсуждения. Чем ниже уровень доверия, чем меньше честности перед собой и понимания целей в отношениях, чем выше уровень эмоционального разума или наоборот холодного рассудительного, тем меньше этих тем.
Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.
По мнению эксперта, выстраивая коммуникацию в паре, нужно помнить о трех опорах общения:
Честности по отношению к себе – что я чувствую, как вижу и переживаю в этих отношениях, нет ли здесь желания манипулировать партнером.
Эффективности – открытость способствует достижению моей цели в отношениях, в том числе в долгосрочной и краткосрочной перспективе?
Открытости к диалогу – готов ли я принимать любую, даже самую неожиданную реакцию партнера на тему обсуждения без оценки и осуждения?
И теперь принимаем решение о том, что обсуждать с партнером, а что нет, максимально честно отвечая самому себе на каждый из пунктов выше. Тогда из своей осознанности мы создаем пространство для диалога, и любая тема становится доступной к обсуждению, так же, как и отсутствие обсуждения чего-то не ложится грузом невысказанного.
Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.
Вывод: не храните в секрете то, что касается вас и вашего совместного с партнером будущего. В остальном вы можете расставить границы в паре так, как будет удобно обоим. Но в этом процессе также должны участвовать двое.