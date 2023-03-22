Можно ли скрывать что-то от партнера: отвечает психолог

Невозможно сказать, что что-то нужно или нельзя обсуждать с партнером – обсуждать можно все. И чем выше уровень честности перед собой и доверия в паре, тем больше тем, открытых для обсуждения. Чем ниже уровень доверия, чем меньше честности перед собой и понимания целей в отношениях, чем выше уровень эмоционального разума или наоборот холодного рассудительного, тем меньше этих тем.

Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.