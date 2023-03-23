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2 часа назад

Как старые вещи сказываются на душевном состоянии человека

Секрет Фирмы

Как оказалось, на психическое здоровье влияют в том числе и вещи, которые нас окружают. Поэтому от предметов, которые несут негативный заряд, лучше вовремя избавляться, посоветовала специалист.

Как старые вещи сказываются на душевном состоянии человека
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Это могут быть старые, сломанные вещи или просто ненужные «пылесборники».

Какие старые вещи плохо действуют на психическое здоровье?

Прежде всего надо выкидывать не только старые вещи, но и сломанные или уже окончательно грязные. Всё, что сломано, порвано или уже необратимо загрязнилось лучше выкидывать на помойку, очищая дом, указала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева.

Также лучше избавляться от вещей, которые связаны с негативными воспоминаниями. Это могут быть: вещи умерших родственников и близких; подарки от бывших партнёров или друзей, с которыми разорвались отношения; сувениры из прошлого, которые напоминают о негативных периодах жизни.

Также плохо влияют на психику вещи, связанные с незакрытыми гештальтами, то есть, с нереализованными мечтами или желаниями. Это могут быть билеты в сорвавшееся путешествие или гантели, которыми не пользуешься.

Какие ещё вещи лучше не держать дома?

Негативно на психику влияют: приборы, которые светятся ночью, например, очистители воздуха или кондиционеры; мрачные картины с депрессивным сюжетом; тёмные или красные вещи; слишком ярки вещи кислотных цветов.

Также, как ни странно, плохо на психическом здоровье сказывается обилие зеркал. К слову, не стоит устанавливать зеркало над кроватью — хоть это и разнообразит личную жизнь, но будет мешать засыпать. Кроме того, зеркало постоянно притягивает внимание, отвлекает человека.

Стоит также упомянуть, что на психику плохо влияют захламлённые помещения с нагромождениями рухляди. Поэтому лучше регулярно делать уборку. А старые вещи — отправлять на помойку.

Психология,
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