Как старые вещи сказываются на душевном состоянии человека

Как оказалось, на психическое здоровье влияют в том числе и вещи, которые нас окружают. Поэтому от предметов, которые несут негативный заряд, лучше вовремя избавляться, посоветовала специалист.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Это могут быть старые, сломанные вещи или просто ненужные «пылесборники».

Какие старые вещи плохо действуют на психическое здоровье?

Прежде всего надо выкидывать не только старые вещи, но и сломанные или уже окончательно грязные. Всё, что сломано, порвано или уже необратимо загрязнилось лучше выкидывать на помойку, очищая дом, указала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева.

Также лучше избавляться от вещей, которые связаны с негативными воспоминаниями. Это могут быть: вещи умерших родственников и близких; подарки от бывших партнёров или друзей, с которыми разорвались отношения; сувениры из прошлого, которые напоминают о негативных периодах жизни.

Также плохо влияют на психику вещи, связанные с незакрытыми гештальтами, то есть, с нереализованными мечтами или желаниями. Это могут быть билеты в сорвавшееся путешествие или гантели, которыми не пользуешься.

Какие ещё вещи лучше не держать дома?

Негативно на психику влияют: приборы, которые светятся ночью, например, очистители воздуха или кондиционеры; мрачные картины с депрессивным сюжетом; тёмные или красные вещи; слишком ярки вещи кислотных цветов.

Также, как ни странно, плохо на психическом здоровье сказывается обилие зеркал. К слову, не стоит устанавливать зеркало над кроватью — хоть это и разнообразит личную жизнь, но будет мешать засыпать. Кроме того, зеркало постоянно притягивает внимание, отвлекает человека.