Как стать женщиной, от которой мужчины без ума

Известный психолог Михаил Лабковский констатирует: многие девушки свято верят, что мужчины влюбляются только в женщин, которые 24/7 ходят на каблуках, в мини-юбках и с ярким макияжем. «Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно: уважающие себя женщины», — уверяет Лабковский.

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То есть для того чтобы сводить с ума мужчин, нужно стать женщиной, которая себя ценит. И план действий следующий.

1. Перестать жить с оглядкой на мнение родителей, мужчин, общества, астрологов и еще бог знает кого.

2. Не заниматься улучшайзингом внешности ради цели «соответствовать». Женщина, которая встает на такой путь — изнуряет себя диетами, наращивает волосы, колет в себя все, что только можно в кабинетах косметологов и даже ложится под нож пластического хирурга — становится привлекательной для мужчины ненадолго. «Мужчины готовы "встретить ее по одежке»", восхититься внешностью, сходить на несколько свиданий, предложить секс без обязательств, но дальше этого дело, как правило, не идет», — считает психолог.