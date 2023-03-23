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3 часа назад

Как стать женщиной, от которой мужчины без ума

Super.ru

Известный психолог Михаил Лабковский констатирует: многие девушки свято верят, что мужчины влюбляются только в женщин, которые 24/7 ходят на каблуках, в мини-юбках и с ярким макияжем. «Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно: уважающие себя женщины», — уверяет Лабковский.

Как стать женщиной, от которой мужчины без ума
Фото: unsplash.comunsplash.com

То есть для того чтобы сводить с ума мужчин, нужно стать женщиной, которая себя ценит. И план действий следующий.

1. Перестать жить с оглядкой на мнение родителей, мужчин, общества, астрологов и еще бог знает кого.

2. Не заниматься улучшайзингом внешности ради цели «соответствовать». Женщина, которая встает на такой путь — изнуряет себя диетами, наращивает волосы, колет в себя все, что только можно в кабинетах косметологов и даже ложится под нож пластического хирурга — становится привлекательной для мужчины ненадолго. «Мужчины готовы "встретить ее по одежке»", восхититься внешностью, сходить на несколько свиданий, предложить секс без обязательств, но дальше этого дело, как правило, не идет», — считает психолог.

3. Не ждать восхищения от окружающих, а сначала научиться искренне восхищаться собой. Если вы действительно себя полюбите, вам будет глубоко наплевать, нравитесь вы другим или нет.

Психология,Михаил Лабковский,
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