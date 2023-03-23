Как научиться отстаивать личные границы на работе

Важно не проявлять агрессию, но ценить свое время.

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По статистике, современные люди работают больше, чем любые их предки: теперь мы на связи не 8 часов, а 24.

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Рабочие чаты не замолкают ни в выходные, ни ночью, а просьба срочно проверить отчет может отвлечь от дня рождения ребенка или собственной свадьбы. При этом далеко не во всех компаниях щепетильно относятся к границам сотрудников, поэтому отстаивать их необходимо самостоятельно.

Как нарушаются личные границы на работе

Проявлений нетактичности в коллективе может быть множество: иногда руководители позволяют себе повышать голос на сотрудников, забывая, что перед ними взрослые люди, а не их дети (впрочем, повышать голос на детей — тоже не лучшая идея), иногда коллеги без разрешения берут личные вещи или заходят в ноутбук. Задержки зарплаты, переработки и неуважение к праву на отдых — это тоже нарушение личных границ. Каждый сам может оценить и почувствовать, когда обстановка перестала быть здоровой и пора отстоять свои интересы.

Основные виды вторжения в личное пространство на работе можно разделить на несколько групп:

Эмоциональные: повышение голоса, неуместные обращения, пассивная агрессия и личные вопросы;

Личное пространство: кружка, ноутбук, канцелярия, вещи на рабочем столе нельзя трогать без вашего разрешения;

Рабочее пространство: попытка перенести чужие обязанности на вас или наоборот, забирать вашу работу;

Временные границы: работа на выходных или по вечерам.

Как защитить себя на работе

Отстаивание границ на работе — непростая задача, ведь ставки довольно высоки, можно лишиться премии и бонусов, нарушить отношения с начальством, а значит, потерять перспективы продвижения. Поэтому нужно действовать решительно, но аккуратно.

Запомните: две проигрышные роли — агрессор и проситель. Они обе приведут лишь к обострению конфликта, поэтому строить разговор стоит из позиции «Я в порядке, ты в порядке».

Начните с плюсов: «Мне нравится моя работа. Но я не могу посвящать ей все вечера ил выходные. Давайте подумаем, как можно выстроить процесс, чтобы все успевать в рабочие часы?».

Руководитель может услышать вас или нет, но вы уже заявили о границе и отстаивать ее станет заметно легче.

На предложение снова приехать в офис в субботу, вы сможете ответить: «Не получится, я предупреждала, что не смогу больше работать на выходных. Может, успеем все сделать до этого времени?».