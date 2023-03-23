Как распознать манипулятора

Психолог Наталья Панфилова рассказала, по каким признакам можно распознать манипулятора.

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Чтобы понять, действительно ли человеку плохо или он манипулирует окружающими, нужно приглядеться к его поведению. Если жалобы без особых на то причин происходят постоянно — это повод задуматься. Стоит оценить, пытается ли человек сделать что-то, чтобы изменить ситуацию, которая его не устраивает.

Психолог отметила, что жалобы могут быть сильно преувеличены.

По словам Панфиловой, в психологии есть формулировка «огромная вторичная выгода». Именно ее манипулятор получает в то время, когда жалуется. Либо он хочет, чтобы кто-то выступил в роли бесплатного терапевта, либо добивается послаблений и снисходительного отношения, передает МИР 24.