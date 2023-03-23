Резать нельзя оставить: пластическая операция и психологические проблемы

Пластическая хирургия продолжает набирать популярность во всем мире. Селебрити и популярные блогеры открыто делятся своим опытом оперативного исправления дефектов внешности, но и «простым» людям тоже хочется преобразиться. Зачастую их истинные мотивы гораздо глубже, чем просто желание обрести идеальную форму носа. Пластический хирург Геворг Егиазарян рассказал редакции Eva.ru о психологических аспектах таких операций.

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Пластическую хирургию нередко считают баловством, не имеющим под собой реальной необходимости. Это совершенно не так. Эстетическая составляющая операций — это только часть обширной сферы. Например, показаниями к ринопластике являются, помимо прочего, искривление перегородки, врожденные и посттравматические деформации, невозможность или затрудненность носового дыхания. Так же и с другими видами вмешательств.

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Но основная причина, почему все больше женщин и мужчин обращаются к пластическим хирургам, — неудовлетворенность внешним видом. Например, часто делают пластику носа при горбинке, искривлении по оси вследствие травм, а также гипертрофированном или опущенном кончике. Не стоит обесценивать желание пациентов прийти к совершенству. Операция помогает обрести уверенность в себе и преодолеть комплексы. Самовосприятие человека влияет на его качество жизни в целом. Например, известная модель Тайра Бэнкс не скрывает того, что на заре карьеры сделала ринопластику. Она считает, что именно операция помогла ей достичь успеха в мире высокой моды.

Несмотря на явную пользу пластической хирургии — это не панацея, которая разом решает душевные проблемы пациента. Пытаясь с помощью врачебных манипуляций стать счастливее, можно попасть в зависимость от косметических операций.

Психологические мотивы обращения к пластическим хирургам

Страх старости

Он естественен и обусловлен боязнью увядания и смерти. Для женщин он достигает апогея примерно в 40 лет, когда становятся заметны возрастные изменения. На этот же период приходится большее количество пластических операций. Для многих очередной День Рождения из праздника превращается в пытку. Это приводит женщин в кабинеты косметологов и пластических хирургов. Однако, ни одна врачебная процедура не сможет остановить время. Когда стремление к вечной юности становится навязчивой идеей, дамы вновь и вновь обращаются к докторам, лишь бы выглядеть моложе.

Стремление больше нравиться себе

Бывает так, что люди хотят сделать пластику в надежде изменить не просто внешний вид, а жизнь в целом. На короткий момент это может принести результат, но реальные проблемы не исчезнут после операции. Ученые Рурского и Базельского университетов провели исследование пациентов, обращавшихся к хирургам. Больший процент удовлетворенных произошедшими изменениями был среди тех, кто ставил «умеренные» цели. Например, убрать шрам или избавиться от недостатка. Около 12% респондентов среди своих мотивов отмечали желание «решить все проблемы» или «стать другим человеком». Конечно, с помощью одной лишь операции достичь таких результатов невозможно.

Телесное дисморфическое расстройство

Это психическое расстройство, для которого характерно тотальное неприятие своей внешности. Ярким симптомом при этом является выдумывание многочисленных несуществующих несовершенств и гиперболизация тех, что есть на самом деле. Заболевание сказывается на образе жизни: пациенты стесняются ходить на учебу или работу, избегают публичных мероприятий. В самых тяжелых случаях оно может привести к суициду. Расстройство не относится к распространенным, но среди пациентов пластических хирургов встречается достаточно часто. По разным данным им страдают от семи до пятнадцати процентов решившихся на операцию.

Указанные мотивы напрямую влияют на степень удовлетворенности пациента результатами операции. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Пластическая и реконструктивная хирургия», в некоторых случаях моральное состояние исследуемых ухудшалось, даже когда операция дала желаемые внешние результаты. Люди, у которых были нереалистичные ожидания относительно операции, ранее перенесшие неудачную пластику, и люди с психическими проблемами, включая телесное дисморфическое расстройство, отрицательно оценили степень удовлетворенности вмешательством.

Оценка врачом психологического состояния пациента

Исследование ученых Бенжамина Янга и Дхавала Р. Бхавсара показывает, что почти половина клиентов пластических хирургов страдают от психических расстройств. Чаще всего это депрессия или повышенная тревожность. У четверти респондентов выявлены признаки нарциссизма. У ряда опрошенных также обнаружена склонность к истерии.

Пластические хирурги имеют уникальную возможность напрямую помочь с решением эстетических проблем. Тем не менее, врач обязан проявлять осмотрительность при решении вопроса о проведении операции.

Игнорировать мотивы человека, обратившегося в клинику, невозможно. На консультации доктору порой приходится выступать в качестве психолога, но это не заменит полноценной работы со специалистом по душевному здоровью. При необходимости хирург может и должен отказать в операции и постараться отговорить от дальнейших попыток провести ее.

В среде зарубежных ученых существует мнение, что все пластические хирурги должны пройти подготовку для проведения краткой оценки всех потенциальных пациентов. Те, у кого есть признаки, что вмешательство принесет им скорее вред, чем психологическую пользу, должны пройти дополнительное обследование у психолога. Это может включать в себя подробное интервью о мотивах процедуры и заполнение ряда стандартных опросников по психическому здоровью. Если в процессе оценки у человека будут обнаружены проблемы с психическим здоровьем, это не обязательно означает строгий отказ от процедуры. Сначала возможен курс психологической терапии для решения первоначальной проблемы, а затем при необходимости повторное обращение к хирургу.

На данный момент в разных странах подобные оценки носят только рекомендательный характер. Тем не менее врач должен заботиться о дальнейшем моральном благополучии пациента и руководствоваться принципами профессиональной этики.

Активно практикующим врачам часто приходится отказывать в проведении операции. Стоп-сигналом может служить долгое употребление антидепрессантов.

Если пациент принимает их длительное время, значит проблема есть, и она серьезная. Человек может не выдержать долгого стресса после операции (полное восстановление носа занимает около 12 месяцев), что только усугубит психологическую проблему.

Китайский философ Конфуций говорил:

«Красота есть во всем, но не всем дано это видеть».

Пластическая хирургия предоставляет возможности изменить себя до неузнаваемости, но далеко не всегда это действительно нужно.