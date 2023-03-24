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3 часа назад

Психолог Бурзунова рассказала об особенностях женской дружбы

Вечерняя Москва

Женская дружба, как правило, живет в сфере чувств и эмоций. Чаще всего она строится по формуле «у нас есть общая проблема». Такое мнение высказал психолог Евгения Бурзунова.

В чем особенности женской дружбы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, любой женщине, независимо от возраста, важно обсуждать сложности и перипетии своей жизни, даже если она знает, как их решить. Основная задача такого взаимодействия — поделиться эмоциональными переживаниями, а не поиск решения.

По словам психолога, женская психика устроена таким образом, что она продуцирует большое количество эмоций, и максимально полно «прожить» эти эмоции женщина может только поделившись ими с кем-то.

"Поэтому так важно иметь подруг, – ведь часто именно подруга может привнести в жизнь то, чего в ней не хватает: возможность открыто общаться, «жаловаться», поддержку в нужный момент", — пояснила она в комментарии МИР 24.

В свою очередь психолог Екатерина Горькова посоветовала не бояться жаловаться. По ее словам, жалобы помогают нам облегчить наши переживания и справиться со стрессом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее психолог Сергей Ланг пояснил, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

Психология,
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