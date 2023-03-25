Разбор с психологом: "В нашей семье нет взрослых"

В редакцию "Рамблера" пришло письмо от читательницы, которая оказалась в непростой жизненной ситуации.

Фото: unsplash.com/@enginakyurtengin akyurt unsplash.com/@enginakyurtengin akyurt

Мы не смогли остаться в стороне и взяли комментарий по ее запросу у специалиста.

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Публикуем письмо с разбором от психолога, чтобы помочь не только самой читательнице, но и всем тем, кому также близка эта проблема.

Моя история не уникальна. В тоже время, несмотря на понимание причин происходящего и того, как будет развиваться ситуация, я никак не могу перейти от намерений к действиям. Посещаю время от времени психолога и дальше обсуждения моего сопротивления изменениям я не продвинулась.



Мой отец алкоголик. С раннего детства и до моего поступления в ВУЗ на моих глазах отец бил маму и морально издевался над ней. Часто я пыталась ее защитить и получала от отца сама. Я поступила и переехала в другой город. На пятом курсе я вышла замуж, а через три года мы развелись.



Спустя семь лет я снова вышла замуж. В период между замужеством я была в разных по длительности отношениях, прекращая одни отношения, сразу же окуналась в другие. Все отношения были в меньшей или большей части абьюзивными.



В основном, за исключением моего первого мужа, я выбирала мужчин, которым нравилось меня контролировать и ставить условия. Чувствовала себя комфортно в этих рамках. Это было привычно для меня и понятно.



С каждым новым романом гайки закручивались сильнее. И в отношениях, предшествующих моему замужеству, избранник мой был настолько жесток, что даже для меня это был перебор. И на его фоне мой будущий муж тогда мне казался практически идеальным.



С ним я словно согрелась, мне было в кайф от того, что он также сильно нуждается во мне, как я в нём. Через полгода я забеременела. Это была планируемая беременность, просто мы оба не ожидали, что так быстро получится. Ещё до отношений с ним я хотела стать матерью. А он до отношений со мной, с его первой женой планировал ребенка, но случился выкидыш, а потом она заболела и скончалась в больнице.



Сейчас нашему сыну три года. Он чудесный мальчик. Я обожаю его.

А мой муж пивной алкоголик. С самого начала наших отношений он пил пиво каждый день. Сначала по бутылке. На тот момент меня это уже настораживало, но было много заботы, внимания, теплого общения. Я себя обманывала, что в этом нет ничего страшного.



Постепенно он стал пить все больше и больше. Сейчас он часто пьёт до состояния опьянения. После рождения сына мое восприятие мужа сильно изменилось, я перестала замечать его в целом. Для меня стало важно только пил он или не пил.



Когда я вижу, что он пьян, я чувствую ненависть, жалость, ярость, страх, отвращение. Не так давно мы подрались на глазах у сына. Мне кажется, что возможно он мог меня убить, он был в состоянии аффекта.



Муж несколько месяцев назад потерял маму из-за инсульта. Он в глубочайшей депрессии, говорит, что чувствует, что скоро умрёт. Я неоднократно заводила разговоры о разводе. Тогда он либо проявляет агрессию, либо говорит, что скоро умрёт и мне недолго осталось ждать. Я манипулирую им, а он мной.



Муж ничего не хочет менять, только свернуться комочком и чтобы его гладили по голове. В общем-то, я и сама хочу того же. От моего мужа меня отличает только то, что я не алкоголик, а трудоголик (мне хотелось бы ещё больше работать), а недостаток положительных эмоций компенсирую едой.



В нашей семье нет взрослых. Мне кажется, что мне не хватит целой жизни на психотерапию, чтобы повзрослеть. И на текущий момент я не могу позволить себе психолога. Мне под силу оплатить только разовые консультации.



Все варианты разрешения текущей ситуации плохие. Я не знаю даже какой вариант будет самым меньшим злом. Спасибо Вам за Вашу работу! С надеждой, что мое письмо будет взять для разбора.

Разбор с психологом:

Здорово, что вы уже проходили беседы с психологами и обсуждали ситуацию, в которой вы находитесь. На уровне сознания очень важно хотя бы раз это проговорить. Также с психологом нужно разрабатывать план решения проблем и задач, которые есть на текущий момент.

То, что вы никак не можете перейти от намерения к действиям, связано с блоками и несостыковками мнении в сознании и подсознании. Если вы уже обсуждали проблемы с психологом, значит, в сознании у вас уже есть определенная концепция. Далее нужно переходить к работе с подсознанием. Потому что когда у сознания и подсознания разные мнения на одну и ту же тему, мы думаем одно, а делаем другое. Если такое происходит, можно сразу понимать, что есть какие-то блоки подсознания, которые нужно убрать.



Хочу обратить внимание: когда мы предъявляем претензии другому человеку, хотим с ним расстаться, развестись, перестать общаться, — это не решение. Люди по сути — это декорация относительно наших травм. Не будет этот человек крайним, будет кто-то другой. Чаще всего — это дети и партнеры. Если детей и партнеров нет, это может быть любой человек. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Вы говорите о том, что в рамках обсуждения с психологом ничего не происходит. Ничего и не будет происходить: просто обсуждая мы ничего не меняем. Мы лишь намечаем план действий, и начинаем понимать, как с этим работать. Обязательно следующим этапом должно быть психотерапевтическое лечение того, что происходит. Если вы с психологом выявляете проблему нарушения границ, вы начинаете работать с психологом. Нужно переходить к практике и работе над собой.

И я предлагаю все-таки поэтапно решать внутренние проблемы. Потому что если мы сбрасываем это все в одну кучу, кажется, что конца и края этому нет. На практике это не так: убирая какую-то одну программу, мы убираем огромное количество связанных с ней программ, которые зачастую не проговариваются во время сессии. И когда вы идете поэтапно, вы шаг за шагом решаете большое количество проблем.

Трудности в детском возрасте и в семье, безусловно, наложили свой отпечаток и создали большое количество травм. И мы всегда пытаемся возобновить ту ситуацию из детства во взрослом возрасте, чтобы эту травму проработать. Если были какие-то сложности в отношениях с папой, то эта ситуация повторяется снова, но на месте папы появляется мужчина, это может быть как партнер, так и родственник, соседи или прохожие.

Если вы после рождения ребенка перестали замечать мужчину, он будет всячески обращать на себя ваше внимание. Это могут быть и неприятные эпизоды: скандалы, алкоголизация, причинение вам любой боли и так далее. И здесь мужчина будет вставать в позицию ребенка, потому что ребенка вы любите. Такие решения принимаются неосознанно, но здесь это на практике будет происходить.

Почему нравилось вступать в абьюзивные отношения? Это связано с тем, что на уровне подсознания существовали какие-то выгоды от такого поведения. Возможно, в связи с детской ситуацией сформировались программы «любовь равно абьюз», «если любит, значит бьет, контролирует» и так далее. Это не есть истина, но пока в это верит подсознание, такие ситуации будут повторяться снова и снова, так как мы все стремимся к любви и ярким чувствам. Вопрос в том, с чем подсознание это ассоциирует.

Что касается манипуляций, если такие отношения есть, тут также всегда есть выгоды и завязки. Это нарушение границ, стремление быть главным в отношениях. Это опять же основано на детских травмах, что с кем-либо нужно соперничать, чтобы чувствовать себя хорошо. Чаще всего это такие программы, и их нужно выделять и убирать.

Также я обращаю внимание на то, что вы пишете, что нуждались друг в друге с вашим мужем. Когда есть такая чрезмерная нужда, это говорит о зависимых отношениях, и уже при знакомстве эти зависимые отношения начались.

Чтобы избавиться от желания зависимости, важно прорабатывать свою внутреннюю опору. В детской, а не взрослой, позиции хочется находиться, потому что есть программы о том, что ответственность — это плохо, тяжело. Но по факту ответственность — это наш руль. За счет ответственности мы можем управлять ситуацией, и быть авторами собственной жизни. Если мы передаем ответственность другому, управлять жизнью начинает кто-то другой, и удивляться тому, почему все получилось не так, как я хотел, в такой ситуации не стоит. Если мы не хотим попасть в такую ситуацию, важно проработать негативные установки, касающиеся ответственности.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Муж-алкоголик, а я — трудоголик. Здесь вы все верно заметили, потому что люди, которые нас окружают, — это наше зеркало. И зеркалят они либо такую же программу, либо аналогичную. Также люди вокруг могут зеркалить страхи. Цель зеркальных отношений — убрать то, что отзеркаливается.

Если внутри вас не будет ничего некачественного или нересурсного, ни одно зеркало не будет в состоянии это отразить. Когда вы работаете над собой сами, и убираете крючки, за которые «цепляется» партнер, он перестает вести себя таким образом в отношениях. Остается только что, что есть между вами. Если это любовь, общие интересы, страсть, то тогда именно это останется и будет усиливаться. Если между людьми ничего нет, кроме крючков, люди перестают общаться и завершают отношения.

Нет ничего страшного в том, что вы не можете позволить себе психолога два-три раза в неделю или чаще. Достаточно проработать план действий со специалистом и назначать сессии с той частотой, которую вы можете себе позволить. Между сессиями обязательно необходимо работать над собой по бесплатным материалам и по тем рекомендациям, которые вам дает ваш психотерапевт.

Продолжайте дальше работать над собой с помощью разных инструментов. Я уверена, что у вас все получится, потому что чувствуется, что вы человек целеустремленный, и желание работать над собой у вас уже есть, а это больше половины успеха.