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47 минут назад

Откуда берется синдрома самозванца

СОВА

Психолог Мария Гладышева рассказала причины возникновения и признаки проявления такого синдрома.

Откуда берется синдрома самозванца
Фото: СОВАСОВА

Психолог отметила, что зачастую синдром самозванца внешне незаметен, зато он ярко выражен внутри человека.

Как правило, страдающий этим недугом ощущает внутренний дискомфорт и не позволяет себе проявлять свои лучшие качества. Например, на работе он может наилучшим образом выполнять свои обязанности, но при этом чувствовать, что "недотягивает" до идеала и обманывает всех, включая себя.

Психолог отметила, что в основном синдром к взрослому человеку приходит из детства. Он формируется, когда родители часто ругают и заставляют чувствовать вину. Но возможна и передача "самозванца" из поколения в поколение.

Специалист подчеркнула, что самостоятельно излечиться от синдрома очень сложно. Даже если повысить самооценку, есть большая вероятность опять "скатиться" в привычное для организма состояние самобичевания.

Однако врач советует, чаще "цепляться" за действительность. То есть вспоминать, что вы настоящий профессионал, что о вас хорошо говорит руководитель, и пытаться жить жизнью, которая есть на самом деле, пишет РИА ФАН.

Психология,Мария Гладышева,
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