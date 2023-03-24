Откуда берется синдрома самозванца

Психолог Мария Гладышева рассказала причины возникновения и признаки проявления такого синдрома.
Психолог отметила, что зачастую синдром самозванца внешне незаметен, зато он ярко выражен внутри человека.
Как правило, страдающий этим недугом ощущает внутренний дискомфорт и не позволяет себе проявлять свои лучшие качества. Например, на работе он может наилучшим образом выполнять свои обязанности, но при этом чувствовать, что "недотягивает" до идеала и обманывает всех, включая себя.
Психолог отметила, что в основном синдром к взрослому человеку приходит из детства. Он формируется, когда родители часто ругают и заставляют чувствовать вину. Но возможна и передача "самозванца" из поколения в поколение.
Специалист подчеркнула, что самостоятельно излечиться от синдрома очень сложно. Даже если повысить самооценку, есть большая вероятность опять "скатиться" в привычное для организма состояние самобичевания.
Однако врач советует, чаще "цепляться" за действительность. То есть вспоминать, что вы настоящий профессионал, что о вас хорошо говорит руководитель, и пытаться жить жизнью, которая есть на самом деле, пишет РИА ФАН.