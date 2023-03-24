Психиатр назвала важный симптомом депрессии

Невозможность выполнять свои привычные функции, такие как посещение работы и учебы, а также избегание общения с близкими людьми являются симптомами, которые помогут самостоятельно выявить у себя депрессию. Об этом рассказала психиатр кандидат медицинских наук Вероника Сысоева.

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«Одним из самых ярких симптомов депрессии является невозможность выполнять свои обычные социальные роли, ходить на работу, на учебу, готовить ужин для семьи или выполнять какие-то иные привычные действия», — передает слова Сысоевой «Ридус». Также она добавила, что симптомами депрессии могут быть наличие у человека стремления к отчуждению и игнорированию общения с любимыми людьми.

Изменения, нарушающие социальную адаптацию, являются депрессивным расстройством. Имея такие признаки, необходимо записаться на консультацию к психиатру, который выпишет план лечения. Иными симптомами клинической депрессии являются снижение частоты ритуалов по уходы за собой, нарушение сна, либо же наоборот наличие постоянной сонливости, заключила Вероника Сысоева.