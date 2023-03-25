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1 минуту назад

Перечислены главные тесты на совместимость с партнером

Мослента

Проверять друг друга на совместимость перед вступлением в брак в своем Telegram-канале посоветовал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Так, он призвал перед свадьбой съездить с партнером в отпуск.

Перечислены главные тесты на совместимость с партнером
Фото: МослентаМослента

По словам Долгова, при выборе партнера для долговременных отношений необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, следует оценить, насколько избранник привлекателен. Затем нужно понять, насколько интересно общение с ним или с ней, и нет ли у вас серьезных противоречий в важных жизненных вопросах. Также важно проверить сексуальную совместимость.

Далее психолог посоветовал присмотреться к партнеру, например, в отпуске — при длительном совместном времяпрепровождении человек может открыться совершенно с другой стороны. Затем, по мнению Долгова, стоит пожить вместе хотя бы один год, чтобы понять, насколько вы совместимы в бытовых вопросах и можете ли идти на компромиссы.

Если по всем пунктам совместимость оказалась хорошая и вы решили вступить в брак и завести детей, далее следует подсчитать ваши доходы и понять, сколько потребуется средств для комфортной жизни и обеспечения будущего ребенка всем необходимым, заключил специалист.

Психология,Денис Долгов,
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