Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером

«Чем лучше вычищена обувь, тем более ответственный, пунктуальный и педантичный человек перед вами (...) А легкая небрежность в чистке обуви говорит о том, что человек немного рассеян, витает в облаках и не придает особого значения внешности», — подчеркнул он.