Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
50 минут назад

Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером

Lenta.ru

Основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов раскрыл связь между обувью мужчины и его характером. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 26 марта.

Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бизнесмен рассказал, что классические дерби, оксфорды черных и темно-коричневых оттенков предпочитают консервативные люди, строгие в проявлениях эмоций. В то же время броги, монки и лоферы, напротив, выбирают легкие и позитивные мужчины.

«Чем необычнее фасон и ярче цвет — тем более открытый и непосредственный человек перед вами», — уточнил эксперт.

Что касается трендов, по словам специалиста, сдержанные личности, как правило, носят базовые и классические модели обуви, а креативные и веселые нередко появляются на публике в модных парах.

Кроме того, Харисов высказался о состоянии обуви отдельного владельца.

«Чем лучше вычищена обувь, тем более ответственный, пунктуальный и педантичный человек перед вами (...) А легкая небрежность в чистке обуви говорит о том, что человек немного рассеян, витает в облаках и не придает особого значения внешности», — подчеркнул он.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий