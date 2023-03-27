Психологи рассказали о самых отталкивающих парфюмах
Парфюмеры создают разные глубокие композиции, однако нередко сочетания могут быть неприятными. Психологи рассказали, какие запахи вызывают плохие чувства и ассоциации.
Так, оттолкнуть окружающих могут духи с удовыми нотами. Эти ароматы являются представителями древесных, обычно их привозят из Арабских Эмиратов. Для некоторых покупателей уд ассоциируется с медитацией и погружением в бессознательный мир, то есть является тяжелым для восприятия.
Также неприятны оказываются духи с запахом ладана, часто это имеет отсылку к утрате. Парфюм с этим ароматом тяжелый и насыщенный. Могут вызвать отторжение у покупателей и духи с запахом пыли, ткани и прелости, передает PeopleTalk.