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Психологи рассказали о самых отталкивающих парфюмах

Парфюмеры создают разные глубокие композиции, однако нередко сочетания могут быть неприятными. Психологи рассказали, какие запахи вызывают плохие чувства и ассоциации.

Психологи рассказали о самых отталкивающих парфюмах
© Слово и Дело

Так, оттолкнуть окружающих могут духи с удовыми нотами. Эти ароматы являются представителями древесных, обычно их привозят из Арабских Эмиратов. Для некоторых покупателей уд ассоциируется с медитацией и погружением в бессознательный мир, то есть является тяжелым для восприятия.

Также неприятны оказываются духи с запахом ладана, часто это имеет отсылку к утрате. Парфюм с этим ароматом тяжелый и насыщенный. Могут вызвать отторжение у покупателей и духи с запахом пыли, ткани и прелости, передает PeopleTalk.

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