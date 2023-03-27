Психолог рассказала о признаках приближающегося нервного срыва

Психолог Екатерина Горькова назвала россиянам признаки, по которым можно определить приближение нервного срыва.
По словам Горьковой, распознать приближение нервного срыва можно по таким симптомам, как резкие перепады настроения без явных на то причин, раздражительность, ощущение беспомощности и нежелание контактировать с окружающими.
– Кроме того появляются проблемы со сном, аппетитом и даже личной гигиеной, а также трудности с концентрацией, – добавила психолог.
Предотвратить нервный срыв помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, качественный сон, здоровое питание, занятия спортом, исключение из жизни источников стресса, а также занятия с психотерапевтом, рассказала Горькова. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".