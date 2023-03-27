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2 часа назад

Психолог рассказала россиянам о признаках приближающегося нервного срыва

Vse42.ru

Психолог Екатерина Горькова назвала россиянам признаки, по которым можно определить приближение нервного срыва.

Психолог рассказала о признаках приближающегося нервного срыва
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам Горьковой, распознать приближение нервного срыва можно по таким симптомам, как резкие перепады настроения без явных на то причин, раздражительность, ощущение беспомощности и нежелание контактировать с окружающими.

– Кроме того появляются проблемы со сном, аппетитом и даже личной гигиеной, а также трудности с концентрацией, – добавила психолог.

Предотвратить нервный срыв помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, качественный сон, здоровое питание, занятия спортом, исключение из жизни источников стресса, а также занятия с психотерапевтом, рассказала Горькова. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Психология,
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