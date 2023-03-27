Предложен необычный способ борьбы со стрессом и депрессией

Специалисты в области ментального здоровья рекомендуют людям, переживающим сложный период, намеренно выделять в течение дня время для страданий и слез. Необычный способ борьбы со стрессом предложили психиатр Брюс Басси и клинический психолог Марисса Алерт в интервью с Mashable.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты посоветовали полностью посвящать грустным мыслям и травмирующим воспоминаниям 15 минут каждый день. Такая практика может быть эффективной для борьбы со стрессом, депрессией и посттравматическими расстройствами.

По словам Басси, нередко люди подавляют или отрицают негативные эмоции. «Это приводит к накоплению неуправляемой энергии, которая в конце концов проявится в скрытых симптомах, таких как раздражительность», — объяснил он. Специалист советует не отталкивать негативные эмоции, а прожить их, принять и, возможно, понять их природу.