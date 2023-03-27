Эксперт перечислил симптомы психологического расстройства

Беспокойный сон и повышенная тревожность могут сигнализировать о психологических расстройствах. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-психиатра, профессора, заслуженного врача России Николая Говорина.

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"Это зависит от того, как хорошо у человека развито самопознание, понимание характера, значение собственных психологических особенностей", – объяснил он.

Эксперт отметил, что к специалисту следует обращаться при нарушении привычного образа жизни, сна и возникновении тревоги, которые мешают существовать.

"Очень часто эти тревожные расстройства являются самыми частыми видами нарушений, которые лишают способности выполнять привычную работу, радоваться жизни, трудиться", – указал специалист.