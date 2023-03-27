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29 минут назад

Признаки, что вы обладаете сильной женской энергией

WomanHit.ru

Вы можете даже не подозревать о ней.

Признаки, что вы обладаете сильной женской энергией
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Современная жизнь заставляет многих женщин примерить мужскую роль, если рядом нет человека, с которым можно разделить большинство бытовых проблем. Однако даже в трудных обстоятельствах женщина может обладать настоящим женским магнетизмом и даже не подозревать об этом. Как же понять, что ваша женская энергия работает на полную?

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Мы поговорили на эту тему с экспертом.

Вы харизматичны и привлекаете внимание окружающих

Если вам достаточно просто пройтись по улице, чтобы привлечь внимание противоположного пола, поздравляем — ваша женская энергия не нуждается в подпитке. Специалисты отмечают, что за женщиной, которая обволакивает своей природной энергией, хочется идти без раздумий. Подумайте, как часто люди соглашаются с вами по любым вопросам?

Вы обожаете творчество

Наверное, нет лучшего способа зарядиться правильной энергией, кроме как заняться творчеством, которое приносит удовольствие. Это может быть любое творческое хобби, совсем не обязательно, что вы зарабатываете деньги на своем увлечении. Погружение в любимое дело позволяет нам напитаться необходимой энергией, которой мы делимся уже с остальными. Женщина, которая умеет расслабляться за любимым делом, всегда чувствует себя прекрасно и готова поделиться своим позитивом и теплой аурой с окружающими, которые стремятся к общению с таким человеком.

Вы обладаете сильной интуицией

Часто женщины, обладающие мощной энергетикой, имеют чуть ли не экстрасенсорные способности. Естественно, не все. А вот развитой интуицией вполне могут похвастаться. Такая женщина может почти со стопроцентной уверенностью предсказать, как будут развиваться события и что произойдет в ближайшем будущем. А к вам обращаются знакомые за советом?

Вы — интроверт

Как уверяют специалисты, большинство женщин, обладающих сильной энергией, являются интровертами. Конечно, многие поспорят, заявив, что именно экстраверты крутят землю и буквально сочатся энергией, однако о женственности речи здесь, как правило, не идет, ведь бурная и сносящая энергия чаще всего мужская. Женщине же необходимо время на себя, чтобы накопить энергию изнутри, а не получить от общения с окружающими.

Психология,
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