Названы способы, как облегчить выход на работу после выходных

Многие люди тяжело переносят начало рабочей недели. Как хорошо чувствовать себя даже в понедельники, рассказали психологи.

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Выход на работу после выходных — это стресс для организма. Из-за этого многие люди уже в воскресенье вечером ощущают апатию и уныние, отмечает Planet Today. «Перепрограммирование» мозга позволит улучшить состояние, полагают психологи.