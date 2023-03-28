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Названы способы, как облегчить выход на работу после выходных

Многие люди тяжело переносят начало рабочей недели. Как хорошо чувствовать себя даже в понедельники, рассказали психологи.

Названы способы, как облегчить выход на работу после выходных
© Слово и дело

Выход на работу после выходных — это стресс для организма. Из-за этого многие люди уже в воскресенье вечером ощущают апатию и уныние, отмечает Planet Today. «Перепрограммирование» мозга позволит улучшить состояние, полагают психологи.

Прежде всего нужно составить распорядок дня. Туда можно включить любые пункты. Важное условие — распорядок следует соблюдать на регулярной основе. Установка правил и следование им позволит мозгу быстрее адаптироваться под рабочий график. К тому же психологи советуют наладить режим сна и начать правильно питаться.

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