Друзья — важная часть нашей жизни. Чем старше мы становимся, тем труднее нам обзаводиться новыми друзьями, с этим согласны и психологи. Однако специалисты уверены, что каждому из нас стоит иметь хотя бы типа друзей, чтобы чувствовать себя комфортно. Есть ли такие люди в вашей жизни?

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Друг, который вас всегда выслушает

Многие скажут, что любимый человек всегда поддержит и даст совет, но далеко не все могут похвастаться наличием второй половинки. Да и многое не расскажешь даже супругу или супруге. Друг, который вас всегда поймет и не осудит — большая ценность, и разбрасываться такими людьми нельзя даже если вы сильно расстроены. Конечно, не стоит превращать друга в «жилетку» и все же наличие в жизни человека, который всегда сможет дать объективную оценку вашим действиям и успокоит, очень важно.

Друг из вашего детства

Наверняка у вас есть человек, который знает вас буквально всю жизнь. Если это так, вы невероятный счастливчик. Этот человек прекрасно вас знает и не будет вас осуждать, так как понимает, почему вы принимаете те или иные решения. Кроме того, вам всегда есть что обсудить и вспомнить, ведь вас связывают десятилетия дружбы. Скорее всего, вы прошли множество непростых этапов вместе, что говорит о надежности этого человека, если он до сих пор рядом с вами.

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