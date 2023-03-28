Друзья — важная часть нашей жизни. Чем старше мы становимся, тем труднее нам обзаводиться новыми друзьями, с этим согласны и психологи. Однако специалисты уверены, что каждому из нас стоит иметь хотя бы типа друзей, чтобы чувствовать себя комфортно. Есть ли такие люди в вашей жизни?
Многие скажут, что любимый человек всегда поддержит и даст совет, но далеко не все могут похвастаться наличием второй половинки. Да и многое не расскажешь даже супругу или супруге. Друг, который вас всегда поймет и не осудит — большая ценность, и разбрасываться такими людьми нельзя даже если вы сильно расстроены. Конечно, не стоит превращать друга в «жилетку» и все же наличие в жизни человека, который всегда сможет дать объективную оценку вашим действиям и успокоит, очень важно.
Наверняка у вас есть человек, который знает вас буквально всю жизнь. Если это так, вы невероятный счастливчик. Этот человек прекрасно вас знает и не будет вас осуждать, так как понимает, почему вы принимаете те или иные решения. Кроме того, вам всегда есть что обсудить и вспомнить, ведь вас связывают десятилетия дружбы. Скорее всего, вы прошли множество непростых этапов вместе, что говорит о надежности этого человека, если он до сих пор рядом с вами.
Есть ли у вас увлечение, без которого трудно представить жизнь? В этом случае у вас есть как минимум один человек из вашей тусовки по интересам. Совсем не обязательно иметь большой круг людей с теми же интересами, пары людей, которые будут понимать ваши пристрастия вполне достаточно. Вы не будете грузить своих родных и друзей, далеких от вашего хобби, ненужной им информацией, но в то же время не будете держать все в себе. Очень важно найти понимающего человека, с которым можно беседовать на узкие и только вам двоим понятные темы.