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3 часа назад

Стало известно, из-за чего пары чаще всего ссорятся

Мира Маркина

Люди, которые состоят в отношениях, как правило, ссорятся из-за того, что не слышат друг друга и неправильно понимают слова партнера. Об этом семейный психотерапевт Тревор Хэнсон написал в своем личном блоге в социальных сетях.

Стало известно, из-за чего пары чаще всего ссорятся
Фото: PxherePxhere

По мнению Хэнсона, большинству пар не удается выстроить грамотную и эффективную коммуникацию. Партнеры постоянно что-то недопонимают, неправильно интерпретируют слова друг друга, накапливают обиды. Хэнсон подчеркивает, что, когда все слова партнера воспринимаются как упрек, неизбежно возникает ощущение, что любимый человек недооценивает, игнорирует или отвергает.

Избежать подобного недопонимания супруги могут, если потратят некоторое время на то, чтобы разобраться в своих эмоциях, уверен Хэнсон. Лучшим способом добиться этого без ссор он назвал просьбу к партнеру подробнее рассказать, почему он думает, что его не любят, игнорируют или не ценят.

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Средством, которое позволит избавиться от трудностей в коммуникации, Тревор Хэнсон называет внимание к словам партнера. Прежде чем отреагировать на его или ее слова эмоционально, нужно попробовать понять глубинный смысл высказывания, а о своих желаниях сообщать таким образом, чтобы становиться с партнером ближе.

Психотерапевт также отметил, что эмоционально напряженные разговоры часто активируют у людей бдительность: они начинают ожидать нападения, обвинений. Поэтому влюбленным необходимо как можно чаще хвалить друг друга за достижения и успехи, а упреков и претензий стараться избегать.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как пара поссорилась из-за стрижки газона с помощью козы.

Психология,
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