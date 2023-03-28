Как сохранить молодость души и тела?

Молодость — это не только внешнее проявление, но и внутреннее состояние, которое отражается в нашем взгляде на мир, нашей эмоциональности и жизненной силе. Мы подвержены процессу старения, который затрагивает не только наш внешний вид, но и здоровье, энергию и настроение. Но это не значит, что мы должны сдаваться и пускать все на самотек. Фитнес-тренер Анна Маркова рассказала нам несколько важных правил, которые помогут оставаться молодыми в любом возрасте!

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Физическая активность

Видео дня

Без движения нет жизни. Физическая активность не только укрепляет наше тело, но и оказывает положительное влияние на психологическое состояние — вырабатываются эндорфины, гормоны удовольствия. Спорт помогает бороться со стрессом, депрессией и бессонницей — основными врагами молодости. И вам вовсе не обязательно ходить в спортзал — выберите вид физической активности, который вам нравится, например, плавание, йога, танцы или прогулки на свежем воздухе. Главное — регулярность.

Правильное питание

Еще один ключевой фактор для сохранения молодости — это то, что мы едим. Наш организм нуждается в полноценном и сбалансированном питании для обеспечения всех жизненно необходимых функций.

Правильный режим сна

Сон — это необходимый процесс для восстановления организма. Недостаток или избыток сна пагубно сказывается на организме. Очень важно спать достаточно и качественно — 7-8 часов в сутки без перебоев и посторонних шумов. Лучше ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день.

Избавление от стрессов

Стресс — один из главных врагов молодости, он влияет как на душу, так и на тело. Найдите подходящий для вас метод релаксации — медитация, дыхательные упражнения, ароматерапия, массаж или приятная музыка.

Изучение нового

Учиться новому можно и нужно в любом возрасте — это стимулирует работу мозга, предотвращает его старение и улучшает память. Читайте книги, смотрите фильмы, посещайте лекции и курсы, найдите хобби, изучайте иностранные языки и культуры.