Токсичные убеждения, которые притягивают проблемы в вашу жизнь

Недаром говорят, что все рамки в нашей голове: насколько успешной будет карьера, гармоничными отношения, удачным отпуск и многое другое, каждый решает сам. Поставив слишком низкие планки и живя с токсичными, ограничивающими убеждениями, можно значительно снизить качество жизни. А значит, пора от них навсегда избавиться.

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Мне никогда не везет

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Эта установка обычно говорит о том, что человек просто не хочет брать ответственность за свою жизнь. Списать на неудачи можно провалы в любой области, но, на самом деле, невезение — это единичные случаи. Поэтому от установки, что ваша жизнь не складывается из-за неудачной кармы необходимо избавиться, как можно быстрее.

Поздно что-то менять

Так можно думать и в 60, и в 40, и в 20. Помните, что пока вы живы, есть шанс все исправить и изменить. Будь то нелюбимая работа или токсичные отношения: не бойтесь начать с начала! Думать о том, что лучше терпеть дискомфорт, чем что-то изменить, — все равно, что испытывать зубную боль и считать, что это лучше, чем поход к стоматологу.

Конечно, страх может оказывать парализующее влияние, но убедите себя сделать первый шаг, и вы поймете: все проще, чем казалось. Большой путь всегда начинается с маленького движения и намерения.

Что обо мне подумают?

Это убеждение способно мешать совершать прекрасные глупости или просто экспериментировать. Задайте себе вопрос: а вы часто думаете о других людях? Возможно, мимоходом можно оценить, что знакомая странно одета или решение подружки кажется вам эксцентричным, но через минуту все возвращаются к привычным мыслям о себе, семье и проблемах. Поэтому чужое мнение никогда не должно влиять на ваши действия и поступки. Хочется покрасить волосы в синий? Пробуйте! Решили уволиться и отправиться волонтером в Африку? Почему бы и нет! Вернуться к привычной жизни вы точно успеете.

Я — хорошая