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35 минут назад

Можно ли по языку тела понять, насколько честен человек

Ferra.ru

Реально ли по поведению и жестам человека понять, врёт он или говорит правду? Учёные говорят, что сейчас существует не так много доказательств эффективности этого способа.

Можно ли по языку тела понять, насколько честен человек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда вы пытаетесь понять, лжёт ли ваш собеседник, источниками информации являются поведение человека или то, что он говорит. Считается, что те, кто врёт, могут контролировать свою речь, но не язык тела. Однако словесные признаки указывают на ложь гораздо сильнее.

Люди часто думают, что лжецы нервничают. Однако нет научных доказательств этой теории. Дело в том, что те, кто говорит правду, тоже могут нервничать при разговоре и вести себя точно так же, как лжецы.

В то же время словесная тактика, к которой обращаются лжецы и люди, говорящие правду, -различна. Честные люди готовы подставлять информацию, причём они обычно сначала не рассказывают всё, так как не знают, сколько информации от них ждут.

Те, кто врёт, стараются сделать так, чтобы их истории были простыми. Они боятся, что дадут людям зацепки, которые они смогут в итоге проверить, а ещё они опасаются, что не запомнят всё, что сказали, и не смогут повторить.

Исследования демонстрируют, что словесные признаки лжи более показательны, чем невербальные. Кроме того, люди лучше определяют ложь, когда слушают речь, а не когда наблюдают за поведением.

Психология,
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