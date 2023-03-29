Как взять ответственность за свою жизнь и стать счастливым

Народный психолог продолжает отвечать на вопросы читателей, которые уже сделали первый шаг к тому, чтобы стать счастливыми, — захотели решить свою проблему. На этот раз Михаил Лабковский затронул тему инфантилизма и объяснил, что сделать, чтобы наконец взять ответственность за свою жизнь.
«Когда ребенку исполняется три года, он сепарируется, начинает говорить "я сам" и воспринимать информацию, которая поступает от мамы с папой», — пишет психолог.
При этом в дальнейшем, по словам Лабковского, самостоятельность ребенка в большей степени зависит от родителей: они либо поддерживают ее, либо гасят.
«В стране осознанное родительство только-только начинает появляться, и с большинством уже взрослых людей их мама с папой успели наломать дров», — добавляет он.
Все дело в том, что многие представители взрослого поколения были заняты работой или просто не знали, как правильно воспитывать детей.
По традиции Лабковский объяснил, что делать, если в описанной ситуации вы видите свою. По его мнению, необходимо проработать две вещи. Во-первых — избавиться от страха перед последствиями.
«Принимая какое-либо решение, нужно быть готовым к тому, что что-то может пойти не по плану и вы окажетесь крайним». Во-вторых — захотеть делать выбор. «Это значит сказать "нет" другим опциям, а делать этого не хочется. Лучше получить все и сразу, а если так нельзя, пусть другие выбирают. Да и процесс зачастую гораздо приятнее результата, который может оказаться хуже, чем ожидалось», — саркастично отметил Лабковский.