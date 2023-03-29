Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

Как взять ответственность за свою жизнь и наконец стать счастливым

Super.ru

Народный психолог продолжает отвечать на вопросы читателей, которые уже сделали первый шаг к тому, чтобы стать счастливыми, — захотели решить свою проблему. На этот раз Михаил Лабковский затронул тему инфантилизма и объяснил, что сделать, чтобы наконец взять ответственность за свою жизнь.

Как взять ответственность за свою жизнь и стать счастливым
Фото: Super.ruSuper.ru

«Когда ребенку исполняется три года, он сепарируется, начинает говорить "я сам" и воспринимать информацию, которая поступает от мамы с папой», — пишет психолог.

При этом в дальнейшем, по словам Лабковского, самостоятельность ребенка в большей степени зависит от родителей: они либо поддерживают ее, либо гасят.

«В стране осознанное родительство только-только начинает появляться, и с большинством уже взрослых людей их мама с папой успели наломать дров», — добавляет он.

Все дело в том, что многие представители взрослого поколения были заняты работой или просто не знали, как правильно воспитывать детей.

По традиции Лабковский объяснил, что делать, если в описанной ситуации вы видите свою. По его мнению, необходимо проработать две вещи. Во-первых — избавиться от страха перед последствиями.

«Принимая какое-либо решение, нужно быть готовым к тому, что что-то может пойти не по плану и вы окажетесь крайним». Во-вторых — захотеть делать выбор. «Это значит сказать "нет" другим опциям, а делать этого не хочется. Лучше получить все и сразу, а если так нельзя, пусть другие выбирают. Да и процесс зачастую гораздо приятнее результата, который может оказаться хуже, чем ожидалось», — саркастично отметил Лабковский.

Психология,Михаил Лабковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий