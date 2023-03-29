Как взять ответственность за свою жизнь и стать счастливым

«Принимая какое-либо решение, нужно быть готовым к тому, что что-то может пойти не по плану и вы окажетесь крайним». Во-вторых — захотеть делать выбор. «Это значит сказать "нет" другим опциям, а делать этого не хочется. Лучше получить все и сразу, а если так нельзя, пусть другие выбирают. Да и процесс зачастую гораздо приятнее результата, который может оказаться хуже, чем ожидалось», — саркастично отметил Лабковский.