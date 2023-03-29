4 главных кризиса в течение жизни

Взрослые тоже сталкиваются с тяжелыми периодами.

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Почти все родители знают о том, что их ребенок проходит несколько кризисов в период взросления — в три года, семь лет, в момент переходного возраста.

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Но и во взрослой жизни нас подстерегают несколько серьезных кризисов, через них проходят все: кто-то чувствует сложный эпизод сильнее, для других он проходит почти незамеченным.

24 года

Это первый кризис взрослой жизни, он связан со страхом и неопределенностью. Вчерашнему подростку приходится решать, чем он хочет заниматься, планирует ли семью и детей. На кого-то давят родные, кто-то теряется в многообразии вариантов. Постарайтесь понять, что ваш выбор — не финальный, сценарий, который вы предпочтете в 24—25 лет, можно еще много раз сменить.

28—30 лет

В подростковом возрасте тридцатилетние кажутся почти стариками, а около 20 кажется, что именно 30 — тот рубеж, когда вы должны достичь первых карьерных высот, финансовой стабильности и семейного благополучия. Чем ближе заветный юбилей, тем сильнее растет тревожность. Кажется, что все ровесники успели больше, а вы топчетесь на месте. Цифровая реальность заставляет сравнивать свою жизнь с отретушированной картинкой. Чтобы проще пережить кризис 30 лет, важно помнить, что каждый движется своим темпом и не занижать свои успехи. Оглянитесь назад: вспомните вашу первую работу, зарплату. Не концентрируйтесь на той сфере жизни, в которой вы чувствуете неуверенным: если к 30 все подруги вышли замуж, а вы пока не встретили подходящего мужчину, обратите внимания, чего вы добились в других областях — может, у вас отличный заработок, прекрасные друзья или большой опыт путешествий.

40 лет

Несмотря на то, что продолжительность жизни заметно увеличилась, именно в 40 лет человек начинает искать глубинные смыслы. Он часто понимает, что основные финансовые и семейные цели выполнены, поэтому теряет стремления и смысл. Именно на 40 лет выпадает огромная доля разводов и попыток сменить профессию. Чтобы кризис прошел легче, незадолго до 40-летнего юбилея, придумайте новые цели и планы: путешествовать, заняться благотворительностью, построить дом или дачу. Обязательно включайте в эти планы близких: так семья останется сплоченной.

60—70 лет