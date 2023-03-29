Почему важно восхищаться мужем

О том, как женщины относятся к своим мужчинам, как это отражается на восприятии мужчины обществом, и как работает закон баланса в отношениях расскажет Галия Нургадырова, женский коуч, наставник счастливых женщин.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Если я буду его хвалить, он зазнается», — чаще всего говорят женщины.

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Мало того, часто наоборот, женщина «принижает» мужа в глазах окружающих. Она жалуется на него, где-то высмеивает (как бы в шутку), критикует его при других. И не понимает, почему к нему поменяли отношение даже его близкие друзья.

Потому что система «муж и жена» — это особая система, и это отношения самых близких людей, в идеале. И, конечно, в обществе это принимают, ведь жена видит мужа больше и чаще, поэтому ее оценку считают адекватной.

Невольно вспоминается анекдот, который есть в соцсетях. Когда семейная пара подъехала на заправку и жена сказала: «О, этот заправщик был моим ухажером когда-то». И тогда муж сказал: «Если бы не я, то ты была бы женой заправщика, а не президента банка». На что она ему ответила: «Нет, просто он был бы сейчас президентом банка».

В женщине великая сила

Энергетика женщины сильнее энергетики мужчины. Так было заложено природой. И мужчина берет энергию и от жены, в том числе. Если женщина правильно направляет свою силу, то мужчина становится президентом или создает свой бизнес. Либо может эту же силу направить на «понижение» мужчины, и тогда он будет заправщиком.

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Но ее сила не в том, чтобы соревноваться с ним, а в вере в своего мужчину. Она верит, восхищается и подсвечивает своему мужу его сильные стороны. И это одна из ее главных функций, как «жены».

Понимание своей роли

У женщины много ролей: «женщина», «жена», «мама», «бизнесвумен», «подруга», «сестра» и т. д. И в каждой роли есть свои функции.

Например, есть

роль «женщина».

Какая она для себя, как «женщина»? Как она умеет себя ценить, наполнять, делать счастливой? Да, это только ее ответственность, и это взрослая позиция. Если она думает, что ее кто-то должен сделать счастливой, при этом обеспечивать, дарить подарки и прочее, тогда это уже не роль «женщины», а роль «девочки-ребенка». Да, такая роль тоже может быть в отношениях, но это уже зависимые отношения.

Роль «жена».

Какая она, как «жена», для мужа? Если женщина заходит в отношения из «взрослой» позиции, то она и притягивает к себе «взрослого» партнера. И тогда в отношениях действует принцип: я — ок, и ты — ок, что мы можем друг другу дать, а не взять?

Но если женщина заходит в отношения и начинает воспитывать и хвалить мужчину словами «Молодец! Какой ты умница!» — это уже оценочная позиция, и она встает как будто выше него. И здесь уже включается роль «мамы». А уж если она его критикует, воспитывает, учит, жалуется на него, тогда она прочно выходит на место его мамы, и проживает ее жизнь с ее проблемами и ее судьбой, и будет получать последствия этой роли. Муж будет инфантильным, и его все будут таким воспринимать.

Есть еще другая крайность, когда женщина хочет занять место партнера. Она не хочет им восхищаться из конкуренции. Она как будто с ним соревнуется, а в нынешнее время это вполне имеет место быть. Когда женщина зарабатывает наравне, а то и больше мужа, и начинает с ним меряться, кто круче. И тогда она становится «мужиком», и в отношениях нет любви и счастья. Там либо муж уступает жене право быть добытчиком, либо у них постоянные конфликты и борьба за свое место.

Конечно, такая женщина будет «топить» своего мужа в глазах общества, чтоб самой «вырасти» в них. К сожалению, в глазах общества такая дама «вырастает». Но только не как «женщина». И, как правило, муж в итоге падает в глазах общества.

Закон баланса

У «жены» другая роль. Она восхищается, видит его сильным из равных партнерских отношений. Да, она может зарабатывать и больше мужа, но со своего места, по-женски. Она искренне видит в нем его сильные стороны, подсвечивает их ему, и он, со своей стороны, ценит ее. И, конечно, такая женщина легко восхищается мужем, уважает его, потому что она и себя ценит. Она видит в нем «бога», но при этом и она «богиня». Тогда мужчина отдает своей женщине то, что для нее ценно. А это и любовь, и секс, и подарки.

Он растет в своих глазах, и, соответственно, в глазах общества. Он чувствует за собой опору и поддержку, проявляется миру уверенно. Общество его также ценит, уважает и, что самое главное, его женщину будут ценить и уважать именно как «женщину». Так работает закон баланса.