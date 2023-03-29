Как эффективно мечтать

«Пока нет конкретики, не будет ни денег, ни возможностей. Это как развязывать уравнение со всеми неизвестными. Решения в таком случае нет. Только предположения. Но чем больше будет известно цифр в уравнении, тем проще найти решение», – отметила психолог.