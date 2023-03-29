Как эффективно мечтать
Люди часто замечают, что начинают мечтать размыто и абстрактно. Нужно ставить конкретные вопросы и цели, чтобы воплотить свою мечту в реальность, «ФедералПресс» объясняет дипломированный психолог Ксения Аверс.
«Пока нет конкретики, не будет ни денег, ни возможностей. Это как развязывать уравнение со всеми неизвестными. Решения в таком случае нет. Только предположения. Но чем больше будет известно цифр в уравнении, тем проще найти решение», – отметила психолог.
По мнению Аверс, разбирая все по полочкам, можно прийти к конкретной общей цифре – стоимости мечты. А потом уже можно действовать в обратном порядке: разбить на небольшие последовательные шаги для ее реализации. Такая «система мечтания» имеет высокую эффективность.