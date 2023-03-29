Психолог: плохим новостям необходимо найти достойную замену

Для того чтобы избавиться от привычки читать плохие новости, необходимо найти замену, которая поможет испытывать положительные чувства. Об этом в интервью РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим. Он пояснила, что постоянное поглощение негативной информации удовлетворяет потребности человека в безопасности, но со временем превращается в устойчивую зависимость.

«Нужно найти замену, создать другую привычку для того, чтобы ощущать другой спектр чувств, например, радость, творческое вдохновение, сострадание. Самый простой способ: читать позитивные новости, книги, смотреть те ролики или следить за теми людьми, от которых становится внутри хорошо», — посоветовала специалист.

Она добавила, что человек не должен зацикливаться на какой-либо новости, а наоборот, получив информацию, подчеркнуть ее и идти дальше. Кроме того, психолог посоветовала тщательно фильтровать — откуда поступает известие, как человек после него себя чувствует и с чем остается.