На форуме Reddit мужчины назвали наиболее ненавистные женские фразы
Мужская половина пользователей популярного форума Reddit запустила тред, в котором каждый мог высказаться о самых раздражающих фразах женщин.
Выяснилось, что большинство участников дискуссии откровенно бесит фраза «нам нужно поговорить», за которой не следует разговор по душам.
«Это не дискуссия, это лекция. И в конце вам нужно будет признать ошибку, согласиться с ней и дать ей все, что она пожелает», – отметил пользователь с ником Yarray2.
Фраза «Все в порядке» раздражает мужчин не меньше. Один участник беседы признался, что эти слова мысленно возвращают его в детство, когда мать предлагала «делать что хочешь». Ведь на самом деле, следовать ее совету нельзя было.
По мнению форумчанина Public-Hornet8166 фраза «Он просто друг» должна возглавить список самых ненавистных фраз. Ведь ей, по его мнению, дамы нередко пытаются скрывать измены.
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