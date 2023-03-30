5 признаков, что вам не хватает женской энергии

Это состояние может привести к депрессии и апатии.

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О женской энергии в последнее время говорят так много, что легко запутаться, что же это все-таки? Кто-то говорит, что это особое свойство девушек, которое помогает им привлекать мужчин, заставлять их совершать поступки, а еще обладает совершенно эзотерическими свойствами: например, делает критические дни безболезненными и восстанавливает фертильность.

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Но психологи считают, что женская энергия — это принятие мягкой, гибкой, спокойной части своей личности. Когда в погоне за успехами и достижениями о ней забывают, женщины чувствуют себя истощенными и не могут найти сил для приятных дел. Как же понять, что вы не в ладах с женской энергией?

Вы постоянно находитесь в напряжении

Конечно, сама современная жизнь не очень располагает к расслабленному темпу, но если вы постоянно боретесь с обстоятельствами, то нежная и эмпатичная часть личности довольно быстро блокируется. Найдите способ позаботиться о себе и выйти из режима «Всегда готова!»: старайтесь расслабляться каждый день — делать самомассаж, принять ванну, выпить чашку чая в тишине. Для более глобальных ралакс-мероприятий тоже нужно находить время: ходите на йогу или в бассейн, занимайтесь танцами, посещайте косметолога.

Вы не замечаете хорошего

Гармония для женщины тесно связана с возможностью замечать и наслаждаться небольшими радостями жизни. Если вы перестали чувствовать удовольствие от чашки вкусного кофе, солнечного утра или любимой песни, значит, ваша женская энергия исчерпалась.

Вы скрываете эмоций

Нервная система женщин более подвижна, связана с гормональными изменениями. Девушки ярче проявляют эмоции, и это совершенно нормально. Но, если вы начали подавлять проявления чувств, стараетесь не смеяться слишком громко, прячете боль, грусть или апатию, то теряете женскую энергию и приближаетесь к депрессивному состоянию.

Вы не прислушиваетесь к телу

Женственность тесно связана с гибкостью, поэтому важно, чтобы тело было подвижным, нежным. Один из важных признаков потери женской энергии — игнорирование болей в спине, суставах, нежелание заняться спортом, растянуться. Не пропускайте сигналы тела о том, что вам пора подвигаться.

Вы не чувствуете себя привлекательной