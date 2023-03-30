5 признаков, что вам не хватает женской энергии

Это состояние может привести к депрессии и апатии.
О женской энергии в последнее время говорят так много, что легко запутаться, что же это все-таки? Кто-то говорит, что это особое свойство девушек, которое помогает им привлекать мужчин, заставлять их совершать поступки, а еще обладает совершенно эзотерическими свойствами: например, делает критические дни безболезненными и восстанавливает фертильность.
Но психологи считают, что женская энергия — это принятие мягкой, гибкой, спокойной части своей личности. Когда в погоне за успехами и достижениями о ней забывают, женщины чувствуют себя истощенными и не могут найти сил для приятных дел. Как же понять, что вы не в ладах с женской энергией?
Конечно, сама современная жизнь не очень располагает к расслабленному темпу, но если вы постоянно боретесь с обстоятельствами, то нежная и эмпатичная часть личности довольно быстро блокируется. Найдите способ позаботиться о себе и выйти из режима «Всегда готова!»: старайтесь расслабляться каждый день — делать самомассаж, принять ванну, выпить чашку чая в тишине. Для более глобальных ралакс-мероприятий тоже нужно находить время: ходите на йогу или в бассейн, занимайтесь танцами, посещайте косметолога.
Гармония для женщины тесно связана с возможностью замечать и наслаждаться небольшими радостями жизни. Если вы перестали чувствовать удовольствие от чашки вкусного кофе, солнечного утра или любимой песни, значит, ваша женская энергия исчерпалась.
Нервная система женщин более подвижна, связана с гормональными изменениями. Девушки ярче проявляют эмоции, и это совершенно нормально. Но, если вы начали подавлять проявления чувств, стараетесь не смеяться слишком громко, прячете боль, грусть или апатию, то теряете женскую энергию и приближаетесь к депрессивному состоянию.
Женственность тесно связана с гибкостью, поэтому важно, чтобы тело было подвижным, нежным. Один из важных признаков потери женской энергии — игнорирование болей в спине, суставах, нежелание заняться спортом, растянуться. Не пропускайте сигналы тела о том, что вам пора подвигаться.
Кокетство и желание нравиться — базовые проявления женской энергии. Именно поэтому девушкам так хочется наряжаться, делать макияж и показывать миру: «Я замечательная!» Если вы привыкли быстро умываться перед работой и надевать первое, что попалось под руку, значит, ресурсы женской энергии заметно снизились. Частично восстановить их можно с помощью обратной зависимости: старайтесь уделять себе время, делать красивый макияж, выбирать украшения, все эти небольшие занятия значительно повысят вашу энергию.