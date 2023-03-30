Разрушительные процессы психосоматики: чем можно заболеть из-за эмоций

Процесс проживания эмоций через тело заложен природой. Нередко это происходит для нас заметно, особенно, если ситуация или потрясение было не очень сильным. Однако все они могут влиять на состояние здоровья, вызывать болезни, «застревать» в нас в виде зажимов, мышечных блоков и в общем-то разрушительных процессов в организме. Подробнее о том, откуда берутся психосоматические заболевания, как их лечить, «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт, сексолог, психиатр Артем Толоконин.

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Какие болезни могут развиться из-за эмоций

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По его словам, эмоции и мысли неразрывно связаны с физическим телом, поэтому организм болезненно реагирует на негатив, который потом аккумулирует в себе.

— В зависимости от проблемы и ее длительности в теле появляются те или иные проблемы. Например, такие эмоции, как волнение, испуг или страх, проявляются в теле в виде учащенного сердцебиения, дрожи, потливости или напряжения в мышцах. Когда мы запрещаем себе их чувствовать, подавляя истинные эмоции, или, напротив, стараемся чувствовать то, чего на самом деле нет, происходит перекос, — объяснил психиатр.

гипертония;

стенокардия;

мигрень;

кожные заболевания;

расстройства ЖКТ;

ревматоидный артрит;

бронхиальная астма;

гиперфункция щитовидной железы. Толоконин перечислил болезни, которые могут возникнуть из-за сильных переживаний. Среди них:

Как избавиться от психосоматических заболеваний

Помощь специалиста

Для того чтобы психосоматических заболеваний было как можно меньше, в первую очередь стоит работать с собственным сознанием и мыслями. Проработка внутренних конфликтов помогает справиться с заболеваниями. Делать это желательно совместно со специалистом по психосоматике, так как самостоятельно можно не всегда определить точную причину и не достичь максимального эффекта.

Позитивный настрой

Доказанный факт, что улыбка, которую вы вызываете искусственно, способствует улучшению настроения, поэтому важно изначально стараться придерживаться положительного настроя в любом деле. Помогает также массаж, он дает возможность расслабиться не только телу, но и голове, потому что напряжение в мышцах имеет прямое влияние на настроение и сознание.

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