10 привычек, которые выдают бедность и мешают достатку

Как гласит народная мудрость, бедность не порок. И все же стоит изучить привычки, которые выдают бедность, а заодно и мешают достатку. Избавляемся от них и начинаем новую жизнь!

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Захламление жилища

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Эта привычка отсылает нас к временам пустых полок магазинов, когда любую мелочь хранили на всякий случай. Сейчас не обязательно покупать марафоны по успешному успеху, чтобы наконец навести порядок в собственном доме. Главное, не оправдывать захламление рациональным отношением к вещам! Если жалко избавиться разом от всего лишнего, попробуйте провести зачистку в три этапа. На первом избавьтесь от того, о чем даже не помнили (включая мелочи). На втором этапе — от того, чем не пользовались больше года. На третьем — от того, что жалко выбросить, но не жалко отдать.

Покупка подделок

Не секрет, что лучше купить качественную вещь без громкого лейбла, чем выставлять на всеобщее обозрение очередную подделку. Покупая фейки, вы можете обмануть кого угодно, но не себя. Обеспеченные люди, конечно, чаще себе позволяют дорогие покупки, но редко относятся к ним как к великому достижению. Очевидная паль никого не красит — подумайте об этом перед покупкой реплики того, что стоит как три ваших зарплаты. Стильная и доступная вещица будет выглядеть куда дороже.

Избегание общепита

Бежите от кафе и ресторанов как от огня и отказываетесь от приглашений из-за страха увидеть счет? Понимаем, в режиме экономии обедать в местах премиум-класса — не лучшая идея. Но не все заведения одинаково дорогие, а удовольствие от вечера в хорошем ресторане может многократно окупить затраченную сумму. Так что советуем не отказываться от общения, а подобрать симпатичное заведение по карману. Дружеские и профессиональные связи еще никого не сделали беднее.

Заношенные вещи

Отказ от «быстрой моды» похвален. Природа скажет вам спасибо. Добротная вещь действительно может служить годами, и все же ничто не вечно. В привычке носить одежду и обувь до дыр выражается бережливость бедных людей, но вне зависимости от суммы на банковском счету вас «встречают по одежке». Возможно, именно пристрастие к заношенным вещам мешает вам зарабатывать больше. От откровенно испорченной, несвежей одежды нужно вовремя избавляться, а замена не обязана быть дорогой.

Дешевые продукты

В любом супермаркете можно найти не только сыр, но и его аналог — «сырный продукт». Любовь к подобным чудесам производства как минимум негативно отразится на здоровье. Зачастую по аналогичной стоимости можно приобрести полноценный продукт по акции. Есть заменители продуктов питания — плохая привычка.

Просьбы перезвонить

Если вы постоянно просите перезвонить, складывается впечатление, что вы не способны пополнить счет и находитесь далеко за чертой бедности. Лучше подобрать тариф под ваши потребности, например с небольшим пакетом интернета и экономными исходящими.

Брать кредиты

Кредиты позволяют экономике развиваться, занимают деньги даже предприятия — опять же, на развитие. И это ключевой момент. Потребительские кредиты на новый телефон, телевизор или отпуск берут бедные люди с низкой финансовой грамотностью. Карусель подобных займов роет финансовую яму, выбраться из которой с небольшим доходом — долгое и трудоемкое занятие.

Транжирить в день зарплаты

Когда человек сорит деньгами в день зарплаты, это, к сожалению, признак не широкой души, а отчаяния. Хочется свободно тратить хотя бы раз в месяц. Рано или поздно становится ясно: траты в начале месяца были ошибкой, но вскоре все повторяется вновь. Эта привычка делает бедных еще беднее, так как провоцирует занять до получки.

Экономить, но не зарабатывать

Тотальная экономия еще никого не сделала богатым. Лучше концентрироваться на возможностях увеличения дохода. Чтобы тратить разумно, нужно вести бюджет — так станет ясно, на что уходит прибыль, и проще будет решить, что того стоило, а что можно спокойно исключить из трат. Не забывайте, жизнь — это не только подсчет остатка в кошельке, обязательно выделяйте бюджет в том числе на отдых и развлечения.

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