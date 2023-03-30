Как раскрепощенность в постели влияет на состояние банковского счета

Что общего между сексом и деньгами? Обе сферы должны приносить удовольствие, но они часто вызывают у людей чувство вины и стыда. О взаимосвязи интима и состояния кошелька «Клопс» рассказала сексолог Екатерина Юшкевич.

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Стыдливость и огорчение при мыслях о близости и финансах — это результат влияния установок, которыми детей награждают родители, выросшие в СССР, где, как известно, секса не было. Родители боялись, что ребёнок пойдёт во все тяжкие, и манипулировали, преподнося секс в негативном контексте, чтобы оградить чадо от глупостей в этой сфере.

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«Секс — это отчасти базовая потребность, источник физического удовольствия, способ тактильной коммуникации с партнёром, который закрывает потребность любить и быть любимым», — объясняет Екатерина.

Вина и стыд не позволяют наслаждаться физической связью в полной мере и заманивают человека в мыслительную ловушку, из-за которой уважение к себе теряется.

Внутреннее состояние формирует события материальной жизни, поэтому от чувства вины и стыда нужно избавляться.

Работайте со страхом

Чтобы выйти на желаемый уровень дохода, нужно раскрыть свой потенциал, то есть не проявленную материальную форму. Из-за боязни реализовываться люди ведут себя так, как уже умеют, следуют изученным паттернам и отказываются исследовать новые пути. Установки «я должна быть тихой и незаметной, чтобы меня принимали» мешают бороться за лучшую жизнь.

Избавиться от ложных правил жизни поможет секс. Наедине с близким человеком нужно преодолевать сомнения и осуществлять эротические фантазии.

«Таким образом мы приучаем мозг идти навстречу страху и избавляться от него. Преодолевая барьеры, мы получаем кучу эндорфинов, и мозг запоминает, что пересиливать себя — это кайф», — говорит сексолог.

Обретите внутреннюю свободу

Деньги и секс позволяют наслаждаться жизнью. Зажатая сексуальность и отсутствие внутренней свободы не позволяют зарабатывать столько, сколько хочется, и быть счастливым.

«Те, кто блокирует каналы удовольствия от жизни, как правило, имеют проблемы с сексом или с телом, или с деньгами — бывает, что всё вместе. Состояние банковского счёта и удовольствие — это проявленное внутреннее состояние», — считает эксперт.

Харизма — это исходящая изнутри красота и уверенность. Лидерами, как правило, становятся самые харизматичные люди, которые умеют привлекать людей, производить сильное впечатление. Их обаянию легко поддаться и следовать за ними. Обрести харизму можно, если развить энергетику через телесные практики, раскрепощение в постели и избавление от барьеров в голове.

Научитесь заполнять и расхламлять энергетический контейнер

Внутри каждого человека есть энергетический контейнер, его объём от рождения у всех разный. Освобождаясь от травм, негативных установок и проживая новый опыт, резервуар сексуальности и жизненной силы можно увеличить. Чем чаще человек перебарывает себя, тем больше становится ёмкость его контейнера.

Резервуар нужно расхламить, то есть избавиться от ложных убеждений, и заполнить новым опытом: «Когда человек раскрепощается, у него растёт доход, появляется стремление к творчеству, растут профессиональные квалификации и в целом увеличивается удовлетворение жизнью. Многие предприниматели кажутся привлекательными, хочется быть похожими на них, потому что они постоянно совершенствуются, ищут новые точки роста. Сексуальная энергия даёт силы шагать к цели. Остаётся только фокусироваться на ней и искать шаги к её достижению».

Сублимируйте энергию

Если энергии много, а подходящего человека рядом нет, сексуальный потенциал можно сублимировать в творчестве и бизнесе: «Своей деятельностью можно наслаждаться и заниматься со страстью как сексом. Близость нужна для продолжения рода, а творчество и бизнес — это тоже своего рода дитя творчества».

Люди привычно воспринимают секс как желание обладать противоположным полом. На самом же деле эта энергия не ограничивается только физическими проявлениями, это источник внутренней силы, которая влияет на успех во всех сферах жизни.

«Многие современные женщины, ровно как и мужчины, реализуют свою энергию в работе. Во многом успех зависит от количества этой самой энергии», — резюмирует Екатерина.

Развивайте интуицию через тело

«Внутреннее чутьё помогает просчитывать риски потери денег. Секс как телесная практика помогает отрабатывать навык пребывать в теле, а не в голове. Сейчас люди в большинстве своём головастики. Они постоянно строят планы, думают о действиях других, жуют мыслительную жвачку. В наше непредсказуемое время даже самый точный план рано или поздно потребует корректировок из-за неожиданно возникших обстоятельств. Ставить цели важно, но никогда не известно точно, каким путём мы её достигнем. Поэтому нужно чувствовать тело, ведь его импульсы это и есть интуиция. Прислушавшись к себе, мы можем принять правильный выбор, понять, кому можно доверять», — рассказывает собеседница «Клопс».

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