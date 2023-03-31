Причины, которые порождают страх перед интимной близостью

Боязнь близости может быть связана как с психологическими, так и с физиологическими проблемами. Самые частые из них назвала психолог-сексолог Екатерина Иванова в разговоре с «ФедералПресс».

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«Коитофобия (коитус+фобия) — навязчивая боязнь полового акта. Коитофобии подвержены чаще женщины. Но и мужчин она не обошла стороной», – объясняет сексолог.

В этом случае при намеке на половой контакт могут возникать паника, тревога, панические атаки, истерики. Самые серьезные последствия коитофобии – это вагинизм или девственный брак. Женщина или мужчина могут бояться прикосновений к своему телу, особенно к гениталиям. Коитофобия может развиться как до вступления в интимную жизнь, так и после продолжительной половой жизни.

Причинами коитофобии могут быть: неудачный сексуальный опыт, страх неприятных последствий (беременности, ЗППП, огласки и слухов), ложные установки и убеждения в отношении полов и секса, строгое религиозное воспитание, наблюдение родительского секса в раннем детстве.

Помимо психологических факторов есть и физиологические: нарушение режима сна, нарушение функций эндокринной системы, послеродовая депрессия, клиническая депрессия, гинекологические патологии и заболевания, вызывающие неприятные ощущения или боли.

Также боязнь близости могут вызывать отсутствие любви и сексуального желания к партнеру и отношения, которые наполнены обидами, злостью, предательством.

Чтобы разобраться с проблемой, стоит пройти обследование у врача-гинеколога и уролога. Это поможет исключить биологическую причину. Если по этой части все хорошо, то нужно записаться на прием к психологу-сексологу и найти именно вашу причину, вызвавшую коитофобию, объясняет Екатерина Иванова.