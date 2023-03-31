Психология должника: как перестать жить в кредит

Почему одни люди умеют делать накопления и распределять доходы даже при небольших заработках, а другие, даже более финансово успешные, вынуждены постоянно одалживать у близких или брать один за другим кредиты. Психологи считают, что разница между этими людьми в образе мыслей, проработав установки, можно наконец перестать жить в кредит. Постоянный стресс Красивая картинка в социальных сетях заставляет постоянно сравнивать себя с другими, кажется: они живут, как мечтают, а я не могу себе этого позволить. Такое депрессивное состояние заставляет искать хоть какие-то поводы для радости, часто ими становятся спонтанные покупки. А если на них нет средств, значит, надо одолжить или взять кредит. Обычно такие покупки не подразумевают долгосрочного планирования, поэтому приводят к одному кредиту за другим. Страх за будущее Должники только кажутся безответственными гедонистами. На самом деле, они часто просто боятся, что не смогут обеспечить себя или детей, поэтому подстраховываются кредитными картами, а потом не могут устоять перед соблазном использовать ее, чтобы не экономить перед зарплатой или купить вещь, о которой долго мечтали. Детские травмы Иногда психология должника формируется у старших братьев и сестер в семье. Они с детства получают установку, что должны всем: родителям, малышам, должны хорошо учиться и радовать. Казалось бы, совсем не связанные с деньгами паттерны в итоге приводят к тому, что человек начинает жить в долг. Как перестать жить в кредит Конечно, финансовые консультанты советуют научиться планированию и распределению доходов. Но иногда начинать все же стоит с изменения установок. Так, работа с психологом и избавление от депрессии поможет преодолеть желание получить дозу эндорфинов, совершая импульсивные, необдуманные покупки. Не берите очередной кредит, чтобы закрыть предыдущие, и не совершайте очередные бездумные траты. Деньги — это ресурс для новых возможностей, которым нужно уметь управлять. И лучше, чтобы деньги были своими, а не взятыми в долг у друзей или банков. Если у вас скопилось слишком много долгов, спланируйте несколько месяцев или год, в который придется значительно экономить. Так вы закроете основную часть долгов. Не забудьте о позитивной мотивции. Не покупали новую одежду несколько месяцев? Отправили деньги на закрытие кредита? Приобретите одну(!) вещь, о которой давно мечтали. Представляйте, насколько свободнее и спокойнее станет ваша жизнь без долгов.