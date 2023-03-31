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1 час назад

Как перестать срывать злость на близких людях

Парламентская газета

Зачастую люди срываются на самых близких из-за плохого контроля чувств, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. Он посоветовал не сдерживать эмоции во все остальное время и научиться злиться экологично.

Как перестать срывать злость на близких людях
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Специалист подчеркнул, что отрицательные эмоции являются очагом, движущей силой. Эта эмоция может положительно влиять на жизнь — она дает силы, чтобы вырваться из сложных отношений, или помогает отстаивать личные границы, когда собеседник чрезмерно груб.

«Однако злость становится проблемой, когда она неконтролируема. И причина, по которой люди задевают чувства самых близких, заключается именно в плохом контроле чувств. И здесь появляется второе правило: не умеете злиться экологично, не злитесь и уходите, чтобы избежать конфликта», — сказал Самбурский «Газете.Ru».

Психолог посоветовал изучить свои эмоции, определить факторы и ситуации, которые провоцируют их всплески. «Самая частая причина неумения злиться — постоянное сдерживание эмоций. В этом случае злость и раздражение накапливаются», — отметил он и указал на то, что шкала злобы во время общения с людьми не должна превышать двух пунктов из десяти. При этом если человек сдерживает эмоции, значение по шкале достигает показателей 7 или 8, что является пиком, после которого взять ситуацию под контроль почти невозможно.

По мнению Самбурского, иногда за злостью кроются предпосылки к депрессии, тревожным расстройствам и другим психическим проблемам.

Психология,
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