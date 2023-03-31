Как перестать срывать злость на близких людях

Специалист подчеркнул, что отрицательные эмоции являются очагом, движущей силой. Эта эмоция может положительно влиять на жизнь — она дает силы, чтобы вырваться из сложных отношений, или помогает отстаивать личные границы, когда собеседник чрезмерно груб.

«Однако злость становится проблемой, когда она неконтролируема. И причина, по которой люди задевают чувства самых близких, заключается именно в плохом контроле чувств. И здесь появляется второе правило: не умеете злиться экологично, не злитесь и уходите, чтобы избежать конфликта», — сказал Самбурский « Газете.Ru ».

Психолог посоветовал изучить свои эмоции, определить факторы и ситуации, которые провоцируют их всплески. «Самая частая причина неумения злиться — постоянное сдерживание эмоций. В этом случае злость и раздражение накапливаются», — отметил он и указал на то, что шкала злобы во время общения с людьми не должна превышать двух пунктов из десяти. При этом если человек сдерживает эмоции, значение по шкале достигает показателей 7 или 8, что является пиком, после которого взять ситуацию под контроль почти невозможно.