Психолог назвал четыре признака профессионального выгорания

"Надоело все - десять лет коту под хвост!" "Сейчас брошу все бумажки и гори они синим пламенем!" "Начальник задергал, коллеги - пустышки, ученики - балбесы…" "Из-за меня выгнали Петрова. Ну и что? Сам виноват!" Знакомо? Конечно, да! Думаете дело в плохом настроении и тоскливой погоде за окном? Не только. Возможно, у вас профессиональное выгорание. Что это такое? Синдром, вызванный стрессом. Он, в свою очередь, ведет к истощению - эмоциональному, умственному, физическому.

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Есть профессии, где риск выгорания довольно высок. Прежде всего, речь идет о так называемых "помогающих профессиях" - это люди, которые работают с людьми.

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"Наиболее высокие уровни выгорания - у учителей, у врачей, особенно у онкологов, врачей скорой помощи, оперирующих хирургов и младшего медперсонала, у социальных работников, у работников служб спасения, - рассказал "РГ" кандидат психологических наук, доцент ВШЭ Евгений Осин. - Эти люди выполняют сложную и ответственную работу в стрессовых условиях, принимают важные решения, от которых зависит чьё-то будущее, жизнь или здоровье".

Зарубежные исследования показали, что с выгоранием сталкиваются также юристы, которые работают с клиентами, например, с обвиняемыми или заключенными. Вполне возможно, что список профессий гораздо шире, серьезные работы по выгоранию появились совсем недавно - в 70-х годах прошлого века. В России недавно проведено исследование по учителям и педагогам детских садов. Оказалось, что у школьных педагогов выше уровень выгорания, чем у их коллег из детских садов. Какие факторы вызывают выгорание у учителей? Многочисленные и противоречивые требования, неадекватная нагрузка на работе, нехватка обратной связи, признания и похвалы, от руководства и родителей.

Как человек может понять, что у него начинается профессиональное выгорание?

Истощение - после работы человек чувствует себя "как выжатый лимон", нет сил вставать утром, хочется только отдохнуть и чтобы все оставили в покое. Возникают неконтролируемые эмоции - его все раздражают - глупые ученики, непонятливые клиенты. У человека бывает такое состояние, когда так и хочется на всех накричать и трудно сдержаться.Возникают проблемы с вниманием и концентрацией - человек вдруг замечает, что делает ошибки, которых раньше не делал, начинает забывать о каких-то важных задачах, ему становится трудно сосредоточиться на работе. И, наконец, обесценивание своей работы и себя как профессионала. Возникает ощущение, что его работа никому не нужна. Человек думает: я плохой специалист, работа не вдохновляет, а вызывает тоску и отвращение. По словам Евгения Осина признаков несколько.

Но сложность в том, что выгорание наступает не сразу, а постепенно, и поэтому самому человеку заметить его бывает нелегко.

Больше других подвержены выгоранию люди чувствительные, которые острее реагируют на жизненные проблемы. Но важнее то, как человек с ними справляется: спасает активная жизненная позиция, склонность замечать и решать проблемы своевременно, а не ждать, пока они пройдут сами собой.

"Готовность к изменениям, оптимизм, вера в собственные силы помогают избежать выгорания даже в трудных условиях. Поэтому на одной и той же работе у кого-то выгорание наступает быстро, а кому-то удаётся успешно избегать его годами", - рассказал психолог.

"Можно ли помочь себе справиться с выгоранием или надо срочно менять работу, иначе инфаркт?" - спрашиваю.