Психолог объяснил, почему люди срываются на близких

Неумение сдержать злость в отношениях с близкими и постоянно возникающие из-за этого конфликты — распространённая проблема, которая ещё заметнее становится из-за возросшего в наше время темпа жизни.

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Постоянно находящимся под давлением людям бывает трудно сдерживаться. Более того, если всё время загонять эмоции внутрь, злость и раздражение накапливаются. О том, как разбираться с ними экологично, рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

Как нужно злиться

По словам специалиста, запрещать себе злость бессмысленно, ведь отрицательные эмоции – мощный очаг, сравнимый с двигателем. К тому же в диалоге участвуют минимум двое. И если отношения токсичны, собеседник груб и не чувствует границ, всё это вряд ли приведёт к успеху.

«Злость становится проблемой, когда она неконтролируема. И причина, по которой люди задевают чувства самых близких, заключается именно в плохом контроле чувств», — объяснил психолог.

Поэтому, советует он, «если не можете злиться экологично – не злитесь и уходите, чтобы избежать конфликта». А для того чтобы делать это вовремя, пока ещё не закипело, нужно изучать свои эмоции, определяя, какой фактор обычно оказывается провоцирующим.

Если справиться с эмоциями не получается

Не исключено, что дело в случае постоянных злости и раздражительности вовсе не в ритме жизни или людском непонимании. Если справиться самостоятельно не получается, конечно, лучше со своими проблемами с самоконтролем обратиться к специалистам. Возможно, дело в депрессии, тревожных расстройствах. Тогда самокопание едва ли выведет на свет.

«Бывает, что человеку кажется, что ситуация под контролем, а явных признаков проблем нет. Но психические расстройства не всегда имеют выраженные симптомы, а человек может и вовсе не осознавать их наличия, считая своё поведение нормальным», — напомнил специалист.