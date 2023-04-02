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1 час назад

Психолог раскрыл главную причину отсутствия секса

Ura.Ru

Отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса. Об этом заявил сексолог Джоэл Блок, дав советы порталу doctorpiter, как исправить ситуацию. По словам психолога, есть несколько важных практик для возвращения сексуального влечения между партнерами:

Психолог раскрыл главную причину отсутствия секса
Фото: Ura.RuUra.Ru

Ранее ученые из США выяснили, как стресс влияет на супружеские отношения, передает «Ридус». Согласно исследованию, человек, испытывающий стресс, заметит негативное поведение в себе или в супруге.

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Психология,Красивый секс,
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