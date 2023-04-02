Что делать, если вы не можете уснуть из-за постоянной тревожности

В наше время поводов для тревоги более чем достаточно. А поэтому многие из нас все чаще сталкиваются с такой проблемой: только мы ложимся в постель с единственным желанием — поскорее уснуть, как в голову начинают лезть все страхи, проблемы и неразрешенные конфликты без срока давности. Что это за игра, в которую нас втягивает наш мозг, и как выйти из нее выспавшимся победителем?

Причиной неконтролируемых мыслей, которые не дают нам уснуть, может быть высокофункциональная тревожность, считают специалисты.

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«Не существует конкретных диагностических критериев этого расстройства, и многие врачи даже задаются вопросом, существует ли оно само по себе. Но большинство сходятся во мнении, что при постоянно высоком уровне генерализованной тревожности некоторые люди все равно могут продолжать очень хорошо функционировать в течение дня», — рассказал британскому изданию Metro профессор Джон Гроегер, преподаватель психологии в Университете Ноттингем Трент.

Увы, к ночи ситуация выходит из-под контроля: организм просто не может расслабиться из-за высокой стрессовой нагрузки, накопившейся за день. Даже в отсутствии физической угрозы тело воспринимает тревожные мысли как реальную опасность, что вызывает дополнительный стресс.

«Мы можем спать только тогда, когда достаточно утомлены и расслаблены, а стресс задерживает наш сон, потому что мы просто слишком возбуждены», — продолжает профессор Гроегер.

Более того, в итоге мы попадаем в своеобразную ловушку: из-за тревоги не можем нормально спать и в результате становимся еще тревожнее. Ситуация усугубляется, если к этому добавить избыток кофеина, еды и сахара, считает профессор.

Итак, что же можно сделать, чтобы вырваться из порочного круга? Профессор дал несколько практических советов, которые помогут взять ситуацию под контроль. Во-первых, перед тем как уснуть, попробуйте выделить хотя бы полчаса на ведение дневника или поговорить с кем-то, кому вы доверяете. Это поможет выплеснуть свои заботы и волнения и не переносить их в постель. А вместо бесконечного цикла самобичевания и сомнений лучше вспомните, что хорошего с вами случилось в течение дня.

«Если ничего позитивного за эти 24 часа не произошло, вернитесь на сутки раньше — и так пока не доберетесь до действительно приятного воспоминания», — добавляет психолог.

Также сон может улучшиться, если в первой половине дня вы займетесь спортом, особенно на свежем воздухе. А ближе к вечеру будете избегать конфликтов и стрессовых ситуаций, а заодно и чрезмерного употребления кофеина. Ну и конечно, даже не пытайтесь заглушить тревогу при помощи алкоголя на ночь глядя — это лишь усугубит проблему.

Но если вы действительно серьезно и на протяжении долгого времени страдаете от бессоницы, вызванной тревожностью, единственно правильным решением будет обратиться к специалисту.