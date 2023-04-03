4 способа справиться с «весенним обострением»

Четыре способа справиться с «весенним обострением» перечислила «Мосленте» психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ольга Заводилина.

Фото: Мослента Мослента

Специалист отметила, что переход из одного сезона в другой может сопровождаться ощущением усталости и апатии, а также резкими сменами настроения.

«С одной стороны, это может быть связано с работой гормональной и эндокринной систем. Например, причиной может стать нехватка витаминов, в частности, витамина D. С другой стороны, за сменой настроения могут стоять и психологические причины: накопившаяся за зиму усталость, выгорание, нехватка радости. И с этим психологическим аспектом необходимо разбираться», — пояснила специалист.

Прежде всего, Заводилина посоветовала пройти обследование и выяснить, каких микроэлементов не хватает в организме. Дефициты можно скорректировать с помощью изменения рациона питания. Психолог порекомендовала не забывать о физической нагрузке: в период смены сезонов лучше всего заняться плаванием, растяжкой, йогой или добавить в свои будни утреннюю зарядку. Кроме того, желательно позаботиться о своем теле, записаться на еженедельный массаж и спа-процедуры.

При выраженных признаках «весеннего обострения» Заводилина посоветовала обратиться к специалисту.

За перепадами настроения, усталостью, апатией, отсутствием радости, упадком сил, нежеланием что-либо делать, сонливостью всегда стоит какая-то психологическая причина. Только грамотный специалист может помочь разобраться в том, что на самом деле происходит и как с этим справляться Ольга Заводилина психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО»