Психолог рассказала, как справиться с панической атакой

Сегодня панические атаки не являются редкостью. С ними сталкивался практически каждый.

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Паническая атака — состояние, с трудом поддающееся контролю. C ним сталкивались многие, но — удивительно — не все знают об этом. Как отличить паническую атаку от других психологических проблем и побороть её, объяснила психолог Елена Ярикова.

Она отметила, что панические атаки всегда сопровождаются рядом симптомов: ощущение нарастающего беспокойства, страх смерти, учащённый пульс. Симптомы "захватывают" человека очень быстро, из-за чего паника только усиливается. "В отличие от панической атаки, чувство повышенной тревоги возникает на конкретное действие... В свою очередь, паническая атака может возникать спонтанно и беспричинно", — уточняет специалист.