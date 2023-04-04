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1 час назад

Психолог рассказала, как справиться с панической атакой

Inc-Newsиещё 1

Сегодня панические атаки не являются редкостью. С ними сталкивался практически каждый.

Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Фото: Inc-NewsInc-News

Паническая атака — состояние, с трудом поддающееся контролю. C ним сталкивались многие, но — удивительно — не все знают об этом. Как отличить паническую атаку от других психологических проблем и побороть её, объяснила психолог Елена Ярикова.

Она отметила, что панические атаки всегда сопровождаются рядом симптомов: ощущение нарастающего беспокойства, страх смерти, учащённый пульс. Симптомы "захватывают" человека очень быстро, из-за чего паника только усиливается. "В отличие от панической атаки, чувство повышенной тревоги возникает на конкретное действие... В свою очередь, паническая атака может возникать спонтанно и беспричинно", — уточняет специалист.

Первым этапом борьбы с подобным состоянием должно быть полное медицинское обследование. Также не стоит пренебрегать помощью психотерапевта. Специалист поможет понять природу возникновения панических атак. Если приступы единичные, то лечение с помощью медикаментов не понадобится.

Психология,
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