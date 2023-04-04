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1 час назад

Топ 10 главных женских секретов

Клео.Руиещё 1
Считается, что женщины очень любят чужие секреты, всегда обещают их никому не рассказывать и … обязательно расскажут. Иначе для чего они нужны. Но у женщин есть универсальные - женские секреты, которые они скрывают от мужчин. Ниже мы составили их список - топ 10 главных женских секретов. Хотя конечно этот список далеко не полный.
  1. Девушки постоянно следят за своим весом и худеют. С 14 и до 90 лет.
  2. Девушки носят с собой все необходимое в сумочке и никогда не могут в ней ничего найти.
  3. Женщины всегда волнует их безопасность. Они неосознанно оценивают ситуацию вокруг себя.
  4. Девушки всегда размышляют над своим гардеробом и аксессуарами.
  5. Женщины бреют волосы не только на ногах и подмышках, а также… на лице, вокруг сосков и… в других неожиданных местах.
  6. Девушки очень беспокоятся о том, что могли забеременеть. Даже если секса не было несколько месяцев.
  7. Девушки ищут всегда подругу, чтоб пойти с ней в туалет. Это возможность поговорить, обсудить планы и мужчин. Но главное - это безопаснее.
  8. Девушки всегда волнуются об установленных камерах в ванных, туалетах, комнатах для переодевания в магазинах и т.д.
  9. Девушки планируют свои дела и жизнь в зависимости от менструации.
  10. Девушки не любят носить бюстгальтер. Для них счастье когда они его снимают.
Топ 10 главных женских секретов
Фото: Клео.руКлео.ру
Психология,
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