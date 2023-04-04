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Считается, что женщины очень любят чужие секреты, всегда обещают их никому не рассказывать и … обязательно расскажут. Иначе для чего они нужны. Но у женщин есть универсальные - женские секреты, которые они скрывают от мужчин. Ниже мы составили их список - топ 10 главных женских секретов. Хотя конечно этот список далеко не полный.