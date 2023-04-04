Считается, что женщины очень любят чужие секреты, всегда обещают их никому не рассказывать и … обязательно расскажут. Иначе для чего они нужны. Но у женщин есть универсальные - женские секреты, которые они скрывают от мужчин. Ниже мы составили их список - топ 10 главных женских секретов. Хотя конечно этот список далеко не полный.
- Девушки постоянно следят за своим весом и худеют. С 14 и до 90 лет.
- Девушки носят с собой все необходимое в сумочке и никогда не могут в ней ничего найти.
- Женщины всегда волнует их безопасность. Они неосознанно оценивают ситуацию вокруг себя.
- Девушки всегда размышляют над своим гардеробом и аксессуарами.
- Женщины бреют волосы не только на ногах и подмышках, а также… на лице, вокруг сосков и… в других неожиданных местах.
- Девушки очень беспокоятся о том, что могли забеременеть. Даже если секса не было несколько месяцев.
- Девушки ищут всегда подругу, чтоб пойти с ней в туалет. Это возможность поговорить, обсудить планы и мужчин. Но главное - это безопаснее.
- Девушки всегда волнуются об установленных камерах в ванных, туалетах, комнатах для переодевания в магазинах и т.д.
- Девушки планируют свои дела и жизнь в зависимости от менструации.
- Девушки не любят носить бюстгальтер. Для них счастье когда они его снимают.