$76.45+0.1482.39-0.75
45 минут назад

Названы способы избежать эмоционального выгорания из-за работы

Lenta.ruиещё 1

Чтобы избежать эмоционального выгорания из-за работы, не нужно брать на себя сразу много дел, советует бизнес-психолог Евгения Шепелева. Эти и другие способы справиться с нагрузкой она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Названы способы избежать эмоционального выгорания из-за работы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Профессиональное выгорание развивается на фоне высокой нагрузки и рабочих стрессов. Современный ритм жизни, личная амбициозность, а также повышенные требования работодателей к сотрудникам нередко приводят к истощению внутренних ресурсов, рассказала Шепелева. Также сказывается недовольство зарплатой, многозадачность и непростые отношения с руководством. В результате у человека случается эмоциональное выгорание.

Видео дня

Однако выгорания можно избежать при выполнении некоторых правил, обнадежила психолог. Она посоветовала первым делом отказаться от режима многозадачности. «Не начинайте новое дело, пока не завершили предыдущее. Не берите сверх того, что у вас уже есть, даже если это выгодно экономически. Человеческие ресурсы иссякают, и начинаются проблемы психологического и, как следствие, физического характера, ни одна работа этого не стоит», — уверяет Шепелева.

Отсутствие перерывов, регулярные переработки или, тем более привычка брать работу на дом раз за разом лишают отдыха и держат в напряжении мозг. Однако, по мнению собеседницы «Ленты.ру», хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Отдых важен не только для смены картинки и переключения внимания с рабочих вопросов, но и для получения новых впечатлений, разрядки и расслабления от активной работы мозга.

Ответственность — хорошее качество, которое всегда приветствуются в сотруднике. Однако чрезмерная ответственность всегда сопровождается внутренним напряжением и страхом подвести. Он насколько выматывает, что в скором времени пропадает интерес к работе, отметила Шепелева.

Психолог обратила внимание, что в борьбе с эмоциональным выгоранием помогает четкое планирование задач и распределение ресурсов так, чтобы человек мог отдыхать. Мозг не должен быть занят только рутиной. Важным фактором является наличие хобби или увлечения, которое разбавляет активную рабочую деятельность. Чем больше таких отдушин у человека, тем меньше вероятность выгорания, потому что он регулярно получает эмоциональную разрядку, заключила Шепелева.

Ранее психолог Елена Корчагина дала совет по борьбе с весенней хандрой и апрельским кризисом. Она посоветовала следить за режимом дня и больше гулять на свежем воздухе.

Психология,Елена Корчагина,Евгений Шепелев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий