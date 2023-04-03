Названы способы избежать эмоционального выгорания из-за работы

Чтобы избежать эмоционального выгорания из-за работы, не нужно брать на себя сразу много дел, советует бизнес-психолог Евгения Шепелева. Эти и другие способы справиться с нагрузкой она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Профессиональное выгорание развивается на фоне высокой нагрузки и рабочих стрессов. Современный ритм жизни, личная амбициозность, а также повышенные требования работодателей к сотрудникам нередко приводят к истощению внутренних ресурсов, рассказала Шепелева. Также сказывается недовольство зарплатой, многозадачность и непростые отношения с руководством. В результате у человека случается эмоциональное выгорание.

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Однако выгорания можно избежать при выполнении некоторых правил, обнадежила психолог. Она посоветовала первым делом отказаться от режима многозадачности. «Не начинайте новое дело, пока не завершили предыдущее. Не берите сверх того, что у вас уже есть, даже если это выгодно экономически. Человеческие ресурсы иссякают, и начинаются проблемы психологического и, как следствие, физического характера, ни одна работа этого не стоит», — уверяет Шепелева.

Отсутствие перерывов, регулярные переработки или, тем более привычка брать работу на дом раз за разом лишают отдыха и держат в напряжении мозг. Однако, по мнению собеседницы «Ленты.ру», хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Отдых важен не только для смены картинки и переключения внимания с рабочих вопросов, но и для получения новых впечатлений, разрядки и расслабления от активной работы мозга.

Ответственность — хорошее качество, которое всегда приветствуются в сотруднике. Однако чрезмерная ответственность всегда сопровождается внутренним напряжением и страхом подвести. Он насколько выматывает, что в скором времени пропадает интерес к работе, отметила Шепелева.

Психолог обратила внимание, что в борьбе с эмоциональным выгоранием помогает четкое планирование задач и распределение ресурсов так, чтобы человек мог отдыхать. Мозг не должен быть занят только рутиной. Важным фактором является наличие хобби или увлечения, которое разбавляет активную рабочую деятельность. Чем больше таких отдушин у человека, тем меньше вероятность выгорания, потому что он регулярно получает эмоциональную разрядку, заключила Шепелева.