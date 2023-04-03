Психолог объяснила, какой информации доверяют люди старше 40 лет

Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, что молодое и старшее поколения предпочитают доверяться разным источникам информации, ее слова передает агентство РИАМО.
Как утверждает специалист, люди старше 40 лет предпочитают доверять официальным средствам массовой информации и своим знакомым, в то время как более молодые склонны мыслить критичнее и просматривать большее количество разных источников информации, фильтруя их в зависимости от того, что отвечает их потребностям в данный момент.
Для тех, кому за 40, достаточно одного из официальных источников, так как он, как правило, отвечает их потребностям и давно сформированным ценностям.
«Люди более среднего возраста - от 35 до 40 - ориентированы больше уже на понимание, на удержание некой стабильности, а также на развитие. Конечно, они ориентируется на авторитетность и уровень экспертности источника», – пояснила Сулим.
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