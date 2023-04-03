Психолог объяснила, какой информации доверяют люди старше 40 лет

Как утверждает специалист, люди старше 40 лет предпочитают доверять официальным средствам массовой информации и своим знакомым, в то время как более молодые склонны мыслить критичнее и просматривать большее количество разных источников информации, фильтруя их в зависимости от того, что отвечает их потребностям в данный момент.