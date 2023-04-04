Психотерапевт назвала последствия жертвенности в отношениях

«Крайне важно, находясь в отношениях, сохранять индивидуальность и заботиться о личных интересах. Не привыкайте игнорировать себя», – отметила Кубурик и добавила, что скрытые обиды в итоге приводят к регулярным скандалам.

Среди других привычек, приводящих к разрыву, психотерапевт выделила нежелание удивлять и радовать друг друга, негативные сравнения с другими людьми и привычку много времени проводить с телефоном.

Ранее психолог Ольга Заводилина рассказала, как справиться с «весенним обострением». По ее словам, причиной неустойчивого психического состояния может быть разлаженная работа гормональной и эндокринной систем. Поэтому важно пройти обследование и выяснить, каких микроэлементов и в какой степени не хватает в организме. Также специалист порекомендовала не забывать о физической нагрузке.