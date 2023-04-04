10 фактов о себе, которые нужно держать в секрете

Разговоры об этом вызовут лишь зависть и негатив.

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Современный мир отказывается от табуированных тем, теперь легко обсуждают интимную жизнь, доходы и религию.

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Но коучи и психологи все же рекомендуют некоторые факты и события жизни оставлять только для самых близких, чтобы не столкнуться с завистью и осуждением.

Планы и мечты

Карты желаний, списки, ритуалы по исполнению мечты — все чаще нас учат правильно хотеть чего-то, загадывать так, чтобы сбывалось. Один из распространенных способов: представить, что мечта уже осуществилась, говорить о ней в настоящем времени. Однако далеко не все психологи согласны с этой тактикой: многие из них считают, что озвученное желание для подсознания звучит, как свершившееся. Азарт и запал на выполнение задуманного пропадает. К тому же велик риск столкнуться с банальной завистью.

Здоровье и красота

Разговоры о врачах и больницах пугают, ведь все любят счастливых и успешных людей. Подробный рассказ об обследовании ставит собеседника в неловкое положение. А бьюти-процедуры пусть остаются тайной, чтобы все думали: вы блистательны от природы и не прикладываете никаких усилий.

О негативе и неудачах

Поделиться можно с близкими, теми, кто поддержит и зарядит энергией. Дальнему окружению совсем не обязательно знать, что в вашей жизни пошло не так, ведь эти факты могут их обрадовать и подпитать.

Добрые дела

Если вы занимаетесь благотворительностью, оставьте этот факт при себе. Вы можете предложить присоединиться, но не хвастаться помощью. Хвастовство нивелирует все добрые порывы, а в глазах окружающих вы будете тем, кто старается добиться одобрения и восхищения.

Страхи

У страха весьма мощная энергия, поэтому рассказывать о тревогах стоит лишь близким: они подскажут, как справиться с фобиями и паникой. А пустые разговоры о том, чего боитесь, лишь сильнее погрузят в пучину тревожности.

Интимная жизнь

Не пускайте зрителей в вашу постель: многие с удовольствием пользуются эффектом «замочной скважины», ведь секс — что-то очень личное, а значит, привлекающее и интригующее. Обойдитесь без советов приятельниц в том, что должно происходить лишь между вами и партнером.

Обман и предательство

Если однажды вы поступили плохо, не стоит об этом рассказывать. Вероятно, вы много раз пожалели о содеянном или не могли сделать иначе, но разговор об обмане или вашей измене заставит снова пережить неприятные эмоции. Единственный, с кем стоит поделиться, — человек, которого вы обманули или оставили. Его прощение заставит отпустить ситуацию.

Доходы

Высокая зарплата вызовет зависть, а низкая заставит вас жалеть. Если вы не собираетесь позвать кого-то работать в той же фирме и не расписываете плюсы сотрудничества, оставьте конкретную цифру доходов при себе.

Недвижимость и крупные покупки